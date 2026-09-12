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5060149620854, Vaughan, Sarah, Sarah Sings Soulfully (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5060149620854, Vaughan, Sarah, Sarah Sings Soulfully (Analogue) виниловая пластинка

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5060149620854, Виниловая пластинка Vaughan, Sarah, Sarah Sings Soulfully (Analogue) - фото 1
5060149620854, Виниловая пластинка Vaughan, Sarah, Sarah Sings Soulfully (Analogue) - фото 2
5060149620854, Виниловая пластинка Vaughan, Sarah, Sarah Sings Soulfully (Analogue) - фото 3
5060149620854, Виниловая пластинка Vaughan, Sarah, Sarah Sings Soulfully (Analogue) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5060149620854, Виниловая пластинка Vaughan, Sarah, Sarah Sings Soulfully (Analogue) - фото 1
  • 5060149620854, Виниловая пластинка Vaughan, Sarah, Sarah Sings Soulfully (Analogue) - фото 2
  • 5060149620854, Виниловая пластинка Vaughan, Sarah, Sarah Sings Soulfully (Analogue) - фото 3
  • 5060149620854, Виниловая пластинка Vaughan, Sarah, Sarah Sings Soulfully (Analogue) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665496
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Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060149620854, Vaughan, Sarah, Sarah Sings Soulfully (Analogue) виниловая пластинка

Представляем вам настоящий музыкальный шедевр - виниловую пластинку Sarah Vaughan / Sarah Sings Soulfully (1LP). Этот альбом является источником вдохновения и радости для всех любителей качественной музыки. Великолепное исполнение Sarah Vaughan проникает в самую глубину души, заставляя вас погрузиться в мир невероятных эмоций и потрясающей музыки. Каждая мелодия на этой виниловой пластинке Sarah Sings Soulfully пронизана страстью и искренностью исполнения. Голос Sarah Vaughan звучит словно ангельская гармония, перенося вас в мир неповторимой музыкальной магии. Каждая нота, каждое слово, каждое звучание отражает высочайший профессионализм и талант великой певицы. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Sarah Vaughan / Sarah Sings Soulfully (1LP) и окунуться в изысканный мир музыки, наполненный нежностью и глубокими чувствами. Этот альбом станет неотъемлемой частью вашей коллекции и принесет вам незабываемые впечатления от прослушивания истинного музыкального творчества.

Отзывы о товаре 5060149620854, Vaughan, Sarah, Sarah Sings Soulfully (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Представляем вам настоящий музыкальный шедевр - виниловую пластинку Sarah Vaughan / Sarah Sings Soulfully (1LP). Этот альбом является источником вдохновения и радости для всех любителей качественной музыки. Великолепное исполнение Sarah Vaughan проникает в самую глубину души, заставляя вас погрузиться в мир невероятных эмоций и потрясающей музыки. Каждая мелодия на этой виниловой пластинке Sarah Sings Soulfully пронизана страстью и искренностью исполнения. Голос Sarah Vaughan звучит словно ангельская гармония, перенося вас в мир неповторимой музыкальной магии. Каждая нота, каждое слово, каждое звучание отражает высочайший профессионализм и талант великой певицы. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Sarah Vaughan / Sarah Sings Soulfully (1LP) и окунуться в изысканный мир музыки, наполненный нежностью и глубокими чувствами. Этот альбом станет неотъемлемой частью вашей коллекции и принесет вам незабываемые впечатления от прослушивания истинного музыкального творчества.
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Отзывы


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