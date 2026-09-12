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U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка

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U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 1
U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 2
U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 3
U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 4
U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 5
U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 6
U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 7
U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 8
U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 9
U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 10
U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
U.D.O.
Альбом (сингл)
Metallized
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 1
  • U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 2
  • U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 3
  • U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 4
  • U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 5
  • U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 6
  • U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 7
  • U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 8
  • U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 9
  • U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 10
  • U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665455
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860572217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
U.D.O.
Альбом (сингл)
Metallized
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Holy, Heart Of Gold, Animal House, Cut Me Out, They Want War, Cry Solder Cry, In The Darkness, Man & Machine, 24/7, Trainride In Russia, Independence Day, Thunderball, Shadow Maker (Unreleased Song), Terror In Paradise (Unreleased Song), Balls To The Wall (Acoustic Version), Petersburg)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка

«Metalized» — сборник лучших песен немецкой хэви-метал-группы U.D.O., выпущенный в 2008 году. Лимитированное издание на темно-зеленом виниле.. Долгожданное переиздание альбомов немецкой группы U.D.O. на виниле. Эта классика хэви-метал наконец-то доступна снова!

Отзывы о товаре U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860572217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
U.D.O.
Альбом (сингл)
Metallized
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Holy, Heart Of Gold, Animal House, Cut Me Out, They Want War, Cry Solder Cry, In The Darkness, Man & Machine, 24/7, Trainride In Russia, Independence Day, Thunderball, Shadow Maker (Unreleased Song), Terror In Paradise (Unreleased Song), Balls To The Wall (Acoustic Version), Petersburg)
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Metalized» — сборник лучших песен немецкой хэви-метал-группы U.D.O., выпущенный в 2008 году. Лимитированное издание на темно-зеленом виниле.. Долгожданное переиздание альбомов немецкой группы U.D.O. на виниле. Эта классика хэви-метал наконец-то доступна снова!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка – стоимость товара 6510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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