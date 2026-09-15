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Procol Harum - Shine On Brightly (5013929460119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Procol Harum - Shine On Brightly (5013929460119) виниловая пластинка

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Procol Harum - Shine On Brightly (5013929460119) виниловая пластинка - фото 1
Procol Harum - Shine On Brightly (5013929460119) виниловая пластинка - фото 2
Procol Harum - Shine On Brightly (5013929460119) виниловая пластинка - фото 3
Procol Harum - Shine On Brightly (5013929460119) виниловая пластинка - фото 4
Procol Harum - Shine On Brightly (5013929460119) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Procol Harum
Альбом (сингл)
Shine On Brightly
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Procol Harum - Shine On Brightly (5013929460119) виниловая пластинка - фото 1
  • Procol Harum - Shine On Brightly (5013929460119) виниловая пластинка - фото 2
  • Procol Harum - Shine On Brightly (5013929460119) виниловая пластинка - фото 3
  • Procol Harum - Shine On Brightly (5013929460119) виниловая пластинка - фото 4
  • Procol Harum - Shine On Brightly (5013929460119) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665359
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Procol Harum - Shine On Brightly (5013929460119) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929460119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Procol Harum
Альбом (сингл)
Shine On Brightly
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Quite Rightly So, Shine on Brightly, Skip Softly (My Moonbeams), Wish Me Well, Rambling on, Magdalene (My Regal Zonophone), In Held Twas in I A) Glimpses of Nirvana, In Held Twas in I B) Twas Teatime at the Circus, In Held Twas in I C) in the Autumn of My Madness, In Held Twas in I D) Look to Your Soul, In Held Twas in I E) Grande Finale
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Procol Harum - Shine On Brightly (5013929460119) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальный звук британской рок-группы с виниловой пластинкой Procol Harum / Shine On Brightly (1LP). Этот альбом является истинным шедевром музыкальной индустрии и прекрасным образцом творчества коллектива Procol Harum. Procol Harum / Shine On Brightly (1LP) откроет перед вами мир глубоких лирических текстов, потрясающей музыкальной аранжировки и замечательных мелодий. Каждая композиция на этой пластинке пронизана мистическим настроением и необычным звучанием, которое оставит вас восхищенными. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Procol Harum / Shine On Brightly (1LP) и окунуться в атмосферу аутентичного рок-звучания. Погрузитесь в музыкальный опыт этого альбома и насладитесь каждой нотой, наполненной глубиной и выразительностью. Купить виниловую пластинку Procol Harum / Shine On Brightly (1LP) - значит обогатить свою коллекцию замечательным произведением и подарить себе уникальное музыкальное путешествие.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Procol Harum - Shine On Brightly (5013929460119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929460119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Procol Harum
Альбом (сингл)
Shine On Brightly
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Quite Rightly So, Shine on Brightly, Skip Softly (My Moonbeams), Wish Me Well, Rambling on, Magdalene (My Regal Zonophone), In Held Twas in I A) Glimpses of Nirvana, In Held Twas in I B) Twas Teatime at the Circus, In Held Twas in I C) in the Autumn of My Madness, In Held Twas in I D) Look to Your Soul, In Held Twas in I E) Grande Finale
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в уникальный звук британской рок-группы с виниловой пластинкой Procol Harum / Shine On Brightly (1LP). Этот альбом является истинным шедевром музыкальной индустрии и прекрасным образцом творчества коллектива Procol Harum. Procol Harum / Shine On Brightly (1LP) откроет перед вами мир глубоких лирических текстов, потрясающей музыкальной аранжировки и замечательных мелодий. Каждая композиция на этой пластинке пронизана мистическим настроением и необычным звучанием, которое оставит вас восхищенными. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Procol Harum / Shine On Brightly (1LP) и окунуться в атмосферу аутентичного рок-звучания. Погрузитесь в музыкальный опыт этого альбома и насладитесь каждой нотой, наполненной глубиной и выразительностью. Купить виниловую пластинку Procol Harum / Shine On Brightly (1LP) - значит обогатить свою коллекцию замечательным произведением и подарить себе уникальное музыкальное путешествие.


Теги товара: Progressive Rock
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Доставка
Отзывы


Procol Harum - Shine On Brightly (5013929460119) виниловая пластинка – стоимость товара 4740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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