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Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка

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Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 1
Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 2
Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 3
Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 4
Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 5
Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 6
Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 7
Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 8
Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 9
Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 10
Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Portishead
Альбом (сингл)
Roseland NYC Live
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 1
  • Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 2
  • Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 3
  • Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 4
  • Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 5
  • Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 6
  • Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 7
  • Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 8
  • Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 9
  • Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 10
  • Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665352
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455689313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Portishead
Альбом (сингл)
Roseland NYC Live
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Humming, Cowboys, All Mine, Mysterons, Only You, Half Day Closing, Over, Glory Box, Sour Times, Roads, Strangers, Undenied, Numb, Western Eyes
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка

Roseland NYC Live был записан в Roseland Ballroom в Нью-Йорке в 1997 году. Альбом демонстрирует выступление группы с оркестром из 35 человек, сочетающим фирменное звучание трип-хопа с пышной кинематографической оркестровкой. Смелый и успешный эксперимент в музыке того времени, сочетающий жанры и направления для создания уникального и мощного художественного высказывания, демонстрирующий, что концертные альбомы могут быть новаторскими произведениями искусства сами по себе, а не просто сувенирами из выступлений. На сегодняшний день продано более 1 миллиона копий концертного альбома и фильма-концерта, и в него вошли исполнения самых известных треков Glory Box, Sour Times и Roads с их дебютного и второго альбомов Dummy and Portishead. Недавно ремастированный, трек-лист был расширен и включает в себя «Undenied» и «Numb» из фильма-концерта, а также полноценную версию «Western Eyes», которая частично играла в титрах фильма. Sour Times и Roads теперь также являются оригинальными версиями Roseland (ранее замененными при выпуске альбома записями других выступлений). Все пять треков впервые выйдут на компакт-диске и виниле.

Отзывы о товаре Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455689313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Portishead
Альбом (сингл)
Roseland NYC Live
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Humming, Cowboys, All Mine, Mysterons, Only You, Half Day Closing, Over, Glory Box, Sour Times, Roads, Strangers, Undenied, Numb, Western Eyes
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Roseland NYC Live был записан в Roseland Ballroom в Нью-Йорке в 1997 году. Альбом демонстрирует выступление группы с оркестром из 35 человек, сочетающим фирменное звучание трип-хопа с пышной кинематографической оркестровкой. Смелый и успешный эксперимент в музыке того времени, сочетающий жанры и направления для создания уникального и мощного художественного высказывания, демонстрирующий, что концертные альбомы могут быть новаторскими произведениями искусства сами по себе, а не просто сувенирами из выступлений. На сегодняшний день продано более 1 миллиона копий концертного альбома и фильма-концерта, и в него вошли исполнения самых известных треков Glory Box, Sour Times и Roads с их дебютного и второго альбомов Dummy and Portishead. Недавно ремастированный, трек-лист был расширен и включает в себя «Undenied» и «Numb» из фильма-концерта, а также полноценную версию «Western Eyes», которая частично играла в титрах фильма. Sour Times и Roads теперь также являются оригинальными версиями Roseland (ранее замененными при выпуске альбома записями других выступлений). Все пять треков впервые выйдут на компакт-диске и виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка - купить по цене 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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