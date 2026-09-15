Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Portishead - Roseland NYC Live (coloured) (0602455689313) виниловая пластинка
Roseland NYC Live был записан в Roseland Ballroom в Нью-Йорке в 1997 году. Альбом демонстрирует выступление группы с оркестром из 35 человек, сочетающим фирменное звучание трип-хопа с пышной кинематографической оркестровкой. Смелый и успешный эксперимент в музыке того времени, сочетающий жанры и направления для создания уникального и мощного художественного высказывания, демонстрирующий, что концертные альбомы могут быть новаторскими произведениями искусства сами по себе, а не просто сувенирами из выступлений. На сегодняшний день продано более 1 миллиона копий концертного альбома и фильма-концерта, и в него вошли исполнения самых известных треков Glory Box, Sour Times и Roads с их дебютного и второго альбомов Dummy and Portishead. Недавно ремастированный, трек-лист был расширен и включает в себя «Undenied» и «Numb» из фильма-концерта, а также полноценную версию «Western Eyes», которая частично играла в титрах фильма. Sour Times и Roads теперь также являются оригинальными версиями Roseland (ранее замененными при выпуске альбома записями других выступлений). Все пять треков впервые выйдут на компакт-диске и виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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