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OST - The Graduate (Simon & Garfunkel) (Analogue) (4260019713063) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The Graduate (Simon & Garfunkel) (Analogue) (4260019713063) виниловая пластинка

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OST - The Graduate (Simon &amp; Garfunkel) (Analogue) (4260019713063) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Graduate (Simon &amp; Garfunkel) (Analogue) (4260019713063) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Graduate (Simon &amp; Garfunkel) (Analogue) (4260019713063) виниловая пластинка - фото 3
OST - The Graduate (Simon &amp; Garfunkel) (Analogue) (4260019713063) виниловая пластинка - фото 4
OST - The Graduate (Simon &amp; Garfunkel) (Analogue) (4260019713063) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
The Graduate
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Graduate (Simon &amp; Garfunkel) (Analogue) (4260019713063) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Graduate (Simon &amp; Garfunkel) (Analogue) (4260019713063) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Graduate (Simon &amp; Garfunkel) (Analogue) (4260019713063) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - The Graduate (Simon &amp; Garfunkel) (Analogue) (4260019713063) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - The Graduate (Simon &amp; Garfunkel) (Analogue) (4260019713063) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665323
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - The Graduate (Simon & Garfunkel) (Analogue) (4260019713063) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019713063]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
The Graduate
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Sounds Of Silence, The Singleman Party Foxtrot, Robinson, Sunporch Cha-Cha-Cha, Scarborough Fair / Canticle (Interlude), On The Strip, April Come She Will, The Folks, Scarborough Fair / Canticle, A Great Effect, The Big Bright Green Pleasure Machine, Whew, Robinson, The Sounds Of Silence
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Graduate (Simon & Garfunkel) (Analogue) (4260019713063) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу незабываемой кинокартины Дипломник с виниловой пластинкой OST / The Graduate (Simon &amp;amp;amp;amp; Garfunkel) (1LP). Этот альбом содержит саундтрек к фильму, исполненный знаменитым дуэтом Саймон и Гарфункелем, который стал классикой кинематографической и музыкальной индустрии. Купить виниловую пластинку OST / The Graduate (Simon &amp;amp;amp;amp; Garfunkel) (1LP) - значит прикоснуться к волшебству музыки, которая сопровождает историю главного героя фильма и его неповторимые переживания. Позвольте себе окунуться в мир уникальных мелодий, словно переносясь во времена культового кинематографа. Насладитесь атмосферой фильма Дипломник через звуки этого неповторимого саундтрека.

Отзывы о товаре OST - The Graduate (Simon & Garfunkel) (Analogue) (4260019713063) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019713063]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
The Graduate
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Sounds Of Silence, The Singleman Party Foxtrot, Robinson, Sunporch Cha-Cha-Cha, Scarborough Fair / Canticle (Interlude), On The Strip, April Come She Will, The Folks, Scarborough Fair / Canticle, A Great Effect, The Big Bright Green Pleasure Machine, Whew, Robinson, The Sounds Of Silence
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в атмосферу незабываемой кинокартины Дипломник с виниловой пластинкой OST / The Graduate (Simon &amp;amp;amp;amp; Garfunkel) (1LP). Этот альбом содержит саундтрек к фильму, исполненный знаменитым дуэтом Саймон и Гарфункелем, который стал классикой кинематографической и музыкальной индустрии. Купить виниловую пластинку OST / The Graduate (Simon &amp;amp;amp;amp; Garfunkel) (1LP) - значит прикоснуться к волшебству музыки, которая сопровождает историю главного героя фильма и его неповторимые переживания. Позвольте себе окунуться в мир уникальных мелодий, словно переносясь во времена культового кинематографа. Насладитесь атмосферой фильма Дипломник через звуки этого неповторимого саундтрека.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Graduate (Simon & Garfunkel) (Analogue) (4260019713063) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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