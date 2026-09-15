4250795605164, Mars Volta, The, Landscape Tantrums (coloured) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
В наличии
Код товара: 665263
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 090 руб.
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Характеристики
Бренд
CLOUDS HILL
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 4250795605164, Mars Volta, The, Landscape Tantrums (coloured) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Roulette Dares (The Haunt Of), Lumi?re, Inertiatic ESP, Drunkship Of Lanterns, Eriatarka, Unearthed, Televators, Take The Veil Cerpin Taxt
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
CLOUDS HILL
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Roulette Dares (The Haunt Of), Lumi?re, Inertiatic ESP, Drunkship Of Lanterns, Eriatarka, Unearthed, Televators, Take The Veil Cerpin Taxt
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
4250795605164, Mars Volta, The, Landscape Tantrums (coloured) виниловая пластинка - купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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