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Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (5060149622735) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (5060149622735) виниловая пластинка

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5060149622735, Виниловая пластинка Konitz, Lee, Inside Hi-Fi (Analogue) - фото 1
5060149622735, Виниловая пластинка Konitz, Lee, Inside Hi-Fi (Analogue) - фото 2
5060149622735, Виниловая пластинка Konitz, Lee, Inside Hi-Fi (Analogue) - фото 3
5060149622735, Виниловая пластинка Konitz, Lee, Inside Hi-Fi (Analogue) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5060149622735, Виниловая пластинка Konitz, Lee, Inside Hi-Fi (Analogue) - фото 1
  • 5060149622735, Виниловая пластинка Konitz, Lee, Inside Hi-Fi (Analogue) - фото 2
  • 5060149622735, Виниловая пластинка Konitz, Lee, Inside Hi-Fi (Analogue) - фото 3
  • 5060149622735, Виниловая пластинка Konitz, Lee, Inside Hi-Fi (Analogue) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665235
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (5060149622735) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (5060149622735) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир удивительного звука с виниловой пластинкой Lee Konitz / Inside Hi-Fi. Этот альбом (1LP) приглашает вас на увлекательное путешествие по миру джаза и музыкальной экспрессии. Искусство Ли Коница на этой пластинке поразит вас своей утонченностью и мелодичностью. Каждая нота, каждый звук проникает глубоко в душу, заставляя вас погрузиться в атмосферу уникального звучания. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Lee Konitz / Inside Hi-Fi и добавить этот музыкальный шедевр в свою коллекцию. Погрузитесь в мир джазовой музыки, наслаждайтесь богатством звучания и исполнением, которые подарят вам незабываемый музыкальный опыт.

Отзывы о товаре Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (5060149622735) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Погрузитесь в мир удивительного звука с виниловой пластинкой Lee Konitz / Inside Hi-Fi. Этот альбом (1LP) приглашает вас на увлекательное путешествие по миру джаза и музыкальной экспрессии. Искусство Ли Коница на этой пластинке поразит вас своей утонченностью и мелодичностью. Каждая нота, каждый звук проникает глубоко в душу, заставляя вас погрузиться в атмосферу уникального звучания. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Lee Konitz / Inside Hi-Fi и добавить этот музыкальный шедевр в свою коллекцию. Погрузитесь в мир джазовой музыки, наслаждайтесь богатством звучания и исполнением, которые подарят вам незабываемый музыкальный опыт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (5060149622735) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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