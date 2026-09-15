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Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка

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Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 1
Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 2
Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 3
Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 4
Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 5
Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 6
Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 7
Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 8
Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Songs In The Attic
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 4
  • Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 5
  • Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 6
  • Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 7
  • Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 8
  • Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665155
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia, Legacy
Barcode
[0190759392218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Songs In The Attic
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Miami 2017 (Seen The Lights Go Out On Broadway), Summer, Highland Falls, Streetlife Serenader, Los Angelenos, Shes Got A Way, Everybody Loves You Now, Say Goodbye To Hollywood, Captain Jack, Youre My Home, The Ballad Of Billy The Kid, Ive Loved These Days
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Miami 2017 (Seen The Lights Go Out On Broadway), Summer, Highland Falls, Streetlife Serenader, Los Angelenos, Shes Got A Way, Everybody Loves You Now, Say Goodbye To Hollywood, Captain Jack, Youre My Home, The Ballad Of Billy The Kid, Ive Loved These Days



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia, Legacy
Barcode
[0190759392218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Songs In The Attic
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Miami 2017 (Seen The Lights Go Out On Broadway), Summer, Highland Falls, Streetlife Serenader, Los Angelenos, Shes Got A Way, Everybody Loves You Now, Say Goodbye To Hollywood, Captain Jack, Youre My Home, The Ballad Of Billy The Kid, Ive Loved These Days
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Miami 2017 (Seen The Lights Go Out On Broadway), Summer, Highland Falls, Streetlife Serenader, Los Angelenos, Shes Got A Way, Everybody Loves You Now, Say Goodbye To Hollywood, Captain Jack, Youre My Home, The Ballad Of Billy The Kid, Ive Loved These Days


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Joel - Songs In The Attic (0190759392218) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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