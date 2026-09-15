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In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка

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In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка - фото 1
In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка - фото 2
In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка - фото 3
In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка - фото 4
In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка - фото 5
In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка - фото 6
In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
In This Moment
Альбом (сингл)
Godmode
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка - фото 1
  • In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка - фото 2
  • In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка - фото 3
  • In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка - фото 4
  • In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка - фото 5
  • In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка - фото 6
  • In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665140
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538950281]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
In This Moment
Альбом (сингл)
Godmode
Трек-лист
Godmode, The Purge, Army Of Me, Sacrifice, Skyburner, Sanctify Me, Everything Starts And Ends With You, Damaged, Fate Bringer, I Would Die For You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка

Новый альбом In This Moment GODMODE является продолжением альбома, содержащего сингл «The In-Between», номинированный на премию «Грэмми». Записанный на студии звукозаписи Hideout в Лас-Вегасе, штат Невада, 10-трековый опус был спродюсирован Кейном Чурко (Оззи Осборн, Папа Роуч, Five Finger Death Punch) и Тайлером Бейтсом (Джон Уик, Джерри Кантрелл, Буш). С момента своего появления в 2005 году In This Moment возглавляли группу преданных фанатов под присмотром «матери» и фронтменки Марии Бринк, к которой присоединились соучредитель и ведущий гитарист Крис Ховорт, басист Трэвис Джонсон, гитарист Рэнди Вайцель и Кент Дюммель. Когда миллионы людей собрались на потусторонние и незабываемые концерты группы, они незаметно превратились в одну из самых влиятельных и влиятельных групп 21-го века, которая на сегодняшний день собрала более 1.3 миллиарда прослушиваний.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538950281]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
In This Moment
Альбом (сингл)
Godmode
Трек-лист
Godmode, The Purge, Army Of Me, Sacrifice, Skyburner, Sanctify Me, Everything Starts And Ends With You, Damaged, Fate Bringer, I Would Die For You
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Новый альбом In This Moment GODMODE является продолжением альбома, содержащего сингл «The In-Between», номинированный на премию «Грэмми». Записанный на студии звукозаписи Hideout в Лас-Вегасе, штат Невада, 10-трековый опус был спродюсирован Кейном Чурко (Оззи Осборн, Папа Роуч, Five Finger Death Punch) и Тайлером Бейтсом (Джон Уик, Джерри Кантрелл, Буш). С момента своего появления в 2005 году In This Moment возглавляли группу преданных фанатов под присмотром «матери» и фронтменки Марии Бринк, к которой присоединились соучредитель и ведущий гитарист Крис Ховорт, басист Трэвис Джонсон, гитарист Рэнди Вайцель и Кент Дюммель. Когда миллионы людей собрались на потусторонние и незабываемые концерты группы, они незаметно превратились в одну из самых влиятельных и влиятельных групп 21-го века, которая на сегодняшний день собрала более 1.3 миллиарда прослушиваний.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


In This Moment - Godmode (coloured) (4050538950281) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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