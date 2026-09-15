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Gossip - Real Power (coloured) (0196588702419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gossip - Real Power (coloured) (0196588702419) виниловая пластинка

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Gossip - Real Power (coloured) (0196588702419) виниловая пластинка - фото 1
Gossip - Real Power (coloured) (0196588702419) виниловая пластинка - фото 2
Gossip - Real Power (coloured) (0196588702419) виниловая пластинка - фото 3
Gossip - Real Power (coloured) (0196588702419) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gossip
Альбом (сингл)
Real Power
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Gossip - Real Power (coloured) (0196588702419) виниловая пластинка - фото 1
  • Gossip - Real Power (coloured) (0196588702419) виниловая пластинка - фото 2
  • Gossip - Real Power (coloured) (0196588702419) виниловая пластинка - фото 3
  • Gossip - Real Power (coloured) (0196588702419) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665093
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gossip - Real Power (coloured) (0196588702419) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588702419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gossip
Альбом (сингл)
Real Power
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Act Of God, Real Power, Afraid, Crazy Again, Edge Of The Sun, Give It Up For Love, Turn The Card Slowly, Tell Me Something, Light It Up, Tough, Peace and Quiet
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gossip - Real Power (coloured) (0196588702419) виниловая пластинка

Спустя более десяти лет молчания культовая группа Gossip выпускает свой новый альбом «Real Power». Лимитированное издание на розовом виниле.. Для Real Power Бет Дитто, Нэйтан Хоудшелл и Ханна Блили снова собрались вместе и объединились со звездным продюсером Риком Рубином, который уже отвечал за их альбом Music For Men. Результатом стало превосходное возвращение, прославляющее силу музыки и радость творческого самовыражения. Gossip продали более 10 миллионов пластинок. Они получили золотой и платиновый статус по всему миру, появлялись на бесчисленных престижных телевизионных шоу и давали аншлаговые концерты в самых легендарных клубах мира.

Отзывы о товаре Gossip - Real Power (coloured) (0196588702419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588702419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gossip
Альбом (сингл)
Real Power
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Act Of God, Real Power, Afraid, Crazy Again, Edge Of The Sun, Give It Up For Love, Turn The Card Slowly, Tell Me Something, Light It Up, Tough, Peace and Quiet
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Спустя более десяти лет молчания культовая группа Gossip выпускает свой новый альбом «Real Power». Лимитированное издание на розовом виниле.. Для Real Power Бет Дитто, Нэйтан Хоудшелл и Ханна Блили снова собрались вместе и объединились со звездным продюсером Риком Рубином, который уже отвечал за их альбом Music For Men. Результатом стало превосходное возвращение, прославляющее силу музыки и радость творческого самовыражения. Gossip продали более 10 миллионов пластинок. Они получили золотой и платиновый статус по всему миру, появлялись на бесчисленных престижных телевизионных шоу и давали аншлаговые концерты в самых легендарных клубах мира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gossip - Real Power (coloured) (0196588702419) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6510 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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