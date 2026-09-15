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Gojira - The Link (3760053841841) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gojira - The Link (3760053841841) виниловая пластинка

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Gojira - The Link (3760053841841) виниловая пластинка - фото 1
Gojira - The Link (3760053841841) виниловая пластинка - фото 2
Gojira - The Link (3760053841841) виниловая пластинка - фото 3
Gojira - The Link (3760053841841) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Gojira - The Link (3760053841841) виниловая пластинка - фото 1
  • Gojira - The Link (3760053841841) виниловая пластинка - фото 2
  • Gojira - The Link (3760053841841) виниловая пластинка - фото 3
  • Gojira - The Link (3760053841841) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665089
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gojira - The Link (3760053841841) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Listenable
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gojira - The Link (3760053841841) виниловая пластинка

The Link - второй студийный альбом французской метал-группы Gojira. Ремастированное издание альбома было выпущено в 2005 году бывшим лейблом группы Listenable Records. Композиция Indians издана в качестве сингла. В конце сентября 2012 года Listenable Records выпустила альбом на виниле строго ограниченным тиражом в 250 экземпляров.. Gojira – знаменитая французская метал-группа, которая была образована в 1996 году в Байонне, Франция. Группа состоит из четырех участников: Джо Дюплантье на вокале и гитаре, Марио Дюплантье на барабанах, Кристиан Андреу на гитаре и Жан-Мишель Лабади на басу. Музыка Gojira известна своим тяжелым и агрессивным звучанием, которое включает в себя элементы дэт-метала, трэш-метала и прогрессивного металла. В текстах группы часто затрагиваются темы экологии, социальной справедливости и духовности, они известны тем, что пропагандируют экологическую сознательность и устойчивое развитие. За годы своего существования Gojira выпустила несколько альбомов, включая Terra Incognita в 2001 году, From Mars to Sirius в 2005 году и LEnfant Sauvage в 2012 году. Последний альбом группы, Fortitude, вышел в 2021 году и получил высокую оценку за мощное послание надежды и стойкости перед лицом глобальных проблем. Gojira завоевала верных поклонников в хэви-металлическом сообществе и много гастролировала по Европе, Северной Америке и Азии. Группа известна своими интенсивными живыми выступлениями, которые отличаются сложными сценическими декорациями и потрясающими визуальными эффектами. Gojira также получила несколько наград за свою музыку, включая номинацию на премию Грэмми в категории Лучший рок-альбом в 2021 году.

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Характеристики
Бренд
Listenable
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
The Link - второй студийный альбом французской метал-группы Gojira. Ремастированное издание альбома было выпущено в 2005 году бывшим лейблом группы Listenable Records. Композиция Indians издана в качестве сингла. В конце сентября 2012 года Listenable Records выпустила альбом на виниле строго ограниченным тиражом в 250 экземпляров.. Gojira – знаменитая французская метал-группа, которая была образована в 1996 году в Байонне, Франция. Группа состоит из четырех участников: Джо Дюплантье на вокале и гитаре, Марио Дюплантье на барабанах, Кристиан Андреу на гитаре и Жан-Мишель Лабади на басу. Музыка Gojira известна своим тяжелым и агрессивным звучанием, которое включает в себя элементы дэт-метала, трэш-метала и прогрессивного металла. В текстах группы часто затрагиваются темы экологии, социальной справедливости и духовности, они известны тем, что пропагандируют экологическую сознательность и устойчивое развитие. За годы своего существования Gojira выпустила несколько альбомов, включая Terra Incognita в 2001 году, From Mars to Sirius в 2005 году и LEnfant Sauvage в 2012 году. Последний альбом группы, Fortitude, вышел в 2021 году и получил высокую оценку за мощное послание надежды и стойкости перед лицом глобальных проблем. Gojira завоевала верных поклонников в хэви-металлическом сообществе и много гастролировала по Европе, Северной Америке и Азии. Группа известна своими интенсивными живыми выступлениями, которые отличаются сложными сценическими декорациями и потрясающими визуальными эффектами. Gojira также получила несколько наград за свою музыку, включая номинацию на премию Грэмми в категории Лучший рок-альбом в 2021 году.
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Доставка
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Gojira - The Link (3760053841841) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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