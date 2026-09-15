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Duke Ellington - Ellington Uptown (Analogue) (5060149620724) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Duke Ellington - Ellington Uptown (Analogue) (5060149620724) виниловая пластинка

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5060149620724, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Ellington Uptown (Analogue) - фото 1
5060149620724, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Ellington Uptown (Analogue) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5060149620724, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Ellington Uptown (Analogue) - фото 1
  • 5060149620724, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Ellington Uptown (Analogue) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665020
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Duke Ellington - Ellington Uptown (Analogue) (5060149620724) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duke Ellington - Ellington Uptown (Analogue) (5060149620724) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Skin Deep, The Mooche, Train, A Tone Parallel, Perdido

Отзывы о товаре Duke Ellington - Ellington Uptown (Analogue) (5060149620724) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Skin Deep, The Mooche, Train, A Tone Parallel, Perdido
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duke Ellington - Ellington Uptown (Analogue) (5060149620724) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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