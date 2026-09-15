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Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка

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Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 1
Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 2
Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 3
Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 4
Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 5
Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 6
Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 7
Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 8
Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 9
Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 10
Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 11
Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jarvis Cocker
Альбом (сингл)
Further Complications
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 1
  • Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 2
  • Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 3
  • Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 4
  • Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 5
  • Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 6
  • Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 7
  • Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 8
  • Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 9
  • Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 10
  • Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 11
  • Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664997
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0191402017014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jarvis Cocker
Альбом (сингл)
Further Complications
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Further Complications, Angela, Pilchard, Leftovers, I Never Said I Was Deep, Homewrecker!, Hold Still, Fuckingsong, Caucasian Blues, Slush, You're In My Eyes (Discosong)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка

Погрузитесь в удивительный мир музыки с виниловой пластинкой Jarvis Cocker - "Further Complications". Этот альбом (LP+V12) является истинным шедевром искусства, наполненным яркими музыкальными композициями и оригинальными текстами. Созданный талантливым музыкантом Jarvis Cocker, этот альбом обещает принести вам незабываемые впечатления и эмоции. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в мир "Further Complications"?

Отзывы о товаре Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0191402017014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jarvis Cocker
Альбом (сингл)
Further Complications
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Further Complications, Angela, Pilchard, Leftovers, I Never Said I Was Deep, Homewrecker!, Hold Still, Fuckingsong, Caucasian Blues, Slush, You're In My Eyes (Discosong)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в удивительный мир музыки с виниловой пластинкой Jarvis Cocker - "Further Complications". Этот альбом (LP+V12) является истинным шедевром искусства, наполненным яркими музыкальными композициями и оригинальными текстами. Созданный талантливым музыкантом Jarvis Cocker, этот альбом обещает принести вам незабываемые впечатления и эмоции. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в мир "Further Complications"?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jarvis Cocker - Further Complications (0191402017014) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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