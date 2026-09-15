Marc Almond - Open All Night (coloured) (5013929849914) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Marc Almond - Open All Night (coloured) (5013929849914) виниловая пластинка
Open All Night - десятый сольный студийный альбом британского автора-исполнителя Марка Алмонда. Он был выпущен компанией Blue Star Music в марте 1999 года. Издание на синем виниле.. Питер Марк Синклер Марк Алмонд, (родился 9 июля 1957 года) - английский певец. Алмонд впервые начал выступать и записываться в синти-поп/нью-вейв дуэте Soft Cell, где он стал известен своим характерным проникновенным голосом и андрогинным образом. У него также была разнообразная карьера сольного исполнителя. Он сотрудничал с Джином Питни на сингле номер один в Великобритании 1989 года Somethings Got Hold of My Heart. Карьера Алмонда, длившаяся более четырех десятилетий, получила признание критиков и была коммерчески успешна. Он продал более 30 миллионов пластинок по всему миру. Певец провел месяц в коме после почти смертельной аварии на мотоцикле в 2004 году, а позже стал покровителем благотворительной организации Headway, занимающейся травмами головного мозга. Алмонд стал офицером ордена Британской империи (OBE) в рамках новогодних наград 2018 года за заслуги в области искусства и культуры.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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