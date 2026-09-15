Описание товара Abercrombie & Holland & DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка

Переиздание в серии Luminessence дебютного альбома 1976 года джазового трио, в состав которого вошли гитарист Джон Аберкромби, басист Дэйв Холланд и барабанщик Джек ДеДжонетт. Luminessence - новая серия переизданий от ECM, представляющая жемчужины обширного каталога лейбла в элегантных, высококачественных изданиях. Обладая «смелым и дальновидным духом», как говорилось в обзоре Downbeat в год выпуска этого альбома, три мастера-импровизатора Джон Аберкромби, Дэйв Холланд и Джек ДеДжонетт выработали уникальный подход к сотрудничеству в своей первой совместной работе под названием Gateway. Трио деликатно и с новаторским чутьем подходит к оригинальным композициям Дэйва Холланда и Джека ДеДжонетта. Как отметил The Observer в статье того времени, «телепатическое взаимодействие и идеальная подача не позволяют поверить, что эта музыка почти полностью импровизирована». Уникальные инструментальные стили музыкантов уже полностью кристаллизовались здесь и намекали на великую музыку, которая еще появится от каждого из них по-отдельности. Издание серии Luminessence представлено в гейтфолде и включает ранее не публиковавшиеся архивные фотографии, а также новые примечания гитариста группы Wilco Нельса Клайна. «Общим для большинства записей лейбла является возможность запечатлеть особые моменты в реальном времени. В этом вся суть Gateway, и именно так он ощущается до сих пор, спустя много лет, пока у нас есть уши, чтобы слушать» - из аннотации Нельса Клайна.