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4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка

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4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 1
4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 2
4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 3
4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 4
4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 5
4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 6
4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 7
4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 8
4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 9
4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 10
4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 1
  • 4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 2
  • 4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 3
  • 4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 4
  • 4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 5
  • 4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 6
  • 4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 7
  • 4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 8
  • 4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 9
  • 4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 10
  • 4099964007558, Виниловая пластинка Black Sabbath, Paranoid (coloured) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664909
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка

Издание на виниле альбома Paranoid британской метал-группы Black Sabbath. Пластинка увидела свет в 1970 году — на родине она достигла первого места в чарте, а в США только 12-го. Заглавная песня с альбома была написана в последнюю минуту после просьбы лейбла о композиции для сингла.. Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В оригинальный состав группы входили: вокалист - Джон Оззи Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри Гизер Батлер и барабанщик - Билл Уорд (Bill Ward). Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Издание на виниле альбома Paranoid британской метал-группы Black Sabbath. Пластинка увидела свет в 1970 году — на родине она достигла первого места в чарте, а в США только 12-го. Заглавная песня с альбома была написана в последнюю минуту после просьбы лейбла о композиции для сингла.. Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В оригинальный состав группы входили: вокалист - Джон Оззи Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри Гизер Батлер и барабанщик - Билл Уорд (Bill Ward). Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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