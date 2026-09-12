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Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue

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Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue - фото 1
Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue - фото 2
Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue - фото 3
Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue - фото 4
Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue - фото 5
Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue - фото 6
Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 663271
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х6
Вес, г.
171

Описание товара Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue

Кнопочные телефоны BQ — это надежные и функциональные устройства, которые подойдут тем, кто ценит простоту и практичность. Данная модель выполнена в форм-факторе "раскладушка", что обеспечивает её компактность и удобство в использовании. Телефон оснащен экраном с диагональю 2,4 дюйма, обеспечивающим четкое отображение информации. Среди основных характеристик телефона можно выделить поддержку Bluetooth, которая позволяет подключаться к другим устройствам и обмениваться данными, что является редкостью для кнопочных телефонов. Однако, устройство не поддерживает Wi-Fi, что типично для данного сегмента. Телефон работает на аккумуляторе Li-Ion с емкостью 800 мА·ч, обеспечивающем достаточно долгую работу без подзарядки благодаря невысокому энергопотреблению. Вес телефона составляет всего 0,089 кг, что делает его легким и удобным для переноски. Данная модель поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет одновременно использовать два номера. Однако, отсутствует поддержка GPS и Глонасс, что не критично для пользователей, которые сосредоточены на базовых функциях связи. Сенсорный экран также отсутствует, что облегчает использование устройства для тех, кто предпочитает физические кнопки. Максимальный объем поддерживаемой карты памяти составляет 64 ГБ, что позволяет хранить необходимые файлы и мультимедийные данные, хоть и без возможности подключения к сети Wi-Fi для их загрузки. Отсутствие ударопрочного корпуса делает телефон более уязвимым, однако аккуратное обращение с устройством гарантирует его долговечность. Кнопка SOS на данной модели отсутствует, но это не уменьшает её функциональность для основной аудитории. Телефон BQ — это отличный выбор для тех, кто ищет традиционный стиль связи, сочетая простоту и удобство пользования в классическом кнопочном формате.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ — это надежные и функциональные устройства, которые подойдут тем, кто ценит простоту и практичность. Данная модель выполнена в форм-факторе "раскладушка", что обеспечивает её компактность и удобство в использовании. Телефон оснащен экраном с диагональю 2,4 дюйма, обеспечивающим четкое отображение информации. Среди основных характеристик телефона можно выделить поддержку Bluetooth, которая позволяет подключаться к другим устройствам и обмениваться данными, что является редкостью для кнопочных телефонов. Однако, устройство не поддерживает Wi-Fi, что типично для данного сегмента. Телефон работает на аккумуляторе Li-Ion с емкостью 800 мА·ч, обеспечивающем достаточно долгую работу без подзарядки благодаря невысокому энергопотреблению. Вес телефона составляет всего 0,089 кг, что делает его легким и удобным для переноски. Данная модель поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет одновременно использовать два номера. Однако, отсутствует поддержка GPS и Глонасс, что не критично для пользователей, которые сосредоточены на базовых функциях связи. Сенсорный экран также отсутствует, что облегчает использование устройства для тех, кто предпочитает физические кнопки. Максимальный объем поддерживаемой карты памяти составляет 64 ГБ, что позволяет хранить необходимые файлы и мультимедийные данные, хоть и без возможности подключения к сети Wi-Fi для их загрузки. Отсутствие ударопрочного корпуса делает телефон более уязвимым, однако аккуратное обращение с устройством гарантирует его долговечность. Кнопка SOS на данной модели отсутствует, но это не уменьшает её функциональность для основной аудитории. Телефон BQ — это отличный выбор для тех, кто ищет традиционный стиль связи, сочетая простоту и удобство пользования в классическом кнопочном формате.
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Отзывы


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