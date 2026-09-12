Описание товара Мобильный телефон BQ 2411 Shell Blue

Кнопочные телефоны BQ — это надежные и функциональные устройства, которые подойдут тем, кто ценит простоту и практичность. Данная модель выполнена в форм-факторе "раскладушка", что обеспечивает её компактность и удобство в использовании. Телефон оснащен экраном с диагональю 2,4 дюйма, обеспечивающим четкое отображение информации. Среди основных характеристик телефона можно выделить поддержку Bluetooth, которая позволяет подключаться к другим устройствам и обмениваться данными, что является редкостью для кнопочных телефонов. Однако, устройство не поддерживает Wi-Fi, что типично для данного сегмента. Телефон работает на аккумуляторе Li-Ion с емкостью 800 мА·ч, обеспечивающем достаточно долгую работу без подзарядки благодаря невысокому энергопотреблению. Вес телефона составляет всего 0,089 кг, что делает его легким и удобным для переноски. Данная модель поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет одновременно использовать два номера. Однако, отсутствует поддержка GPS и Глонасс, что не критично для пользователей, которые сосредоточены на базовых функциях связи. Сенсорный экран также отсутствует, что облегчает использование устройства для тех, кто предпочитает физические кнопки. Максимальный объем поддерживаемой карты памяти составляет 64 ГБ, что позволяет хранить необходимые файлы и мультимедийные данные, хоть и без возможности подключения к сети Wi-Fi для их загрузки. Отсутствие ударопрочного корпуса делает телефон более уязвимым, однако аккуратное обращение с устройством гарантирует его долговечность. Кнопка SOS на данной модели отсутствует, но это не уменьшает её функциональность для основной аудитории. Телефон BQ — это отличный выбор для тех, кто ищет традиционный стиль связи, сочетая простоту и удобство пользования в классическом кнопочном формате.