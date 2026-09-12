Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 15.6" black (82YU0080AK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 15.6" black (82YU0080AK)
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN представляет собой оптимальный вариант для удаленной работы дома и онлайн-обучения. Благодаря энергоэффективному четырехъядерному процессору Ryzen 3 и интегрированной видеокарте Radeon 610M компьютер способен дольше работать от батареи. При средней нагрузке время автономной работы составляет 8-9 часов без подзарядки. Этого будет достаточно, чтобы подготовить отчет или написать доклад, находясь в дороге. Подключиться к интернету можно по кабельному соединению через гигабитный разъем RJ-45 или по беспроводной сети Wi-Fi пятого поколения. По Bluetooth удобно обмениваться данными со смартфоном, а также подключать аудиогарнитуру.
За быстродействие компьютера при выполнении нескольких задач одновременно отвечают твердотельный SSD-накопитель объемом 256 гигабайт и 8 Гб оперативной памяти LPDDR5, распаянной на материнской плате. С такими характеристиками можно параллельно работать в нескольких ресурсоемких приложениях, а также открывать много вкладок в браузере без зависания и подтормаживания системы.
Особенности
- 2 стереодинамика;
- HD-камера и два микрофона для общения по видеосвязи;
- стандартный аудиоразъем для подключения наушников;
- слот Kensington lock.
Клавиатура оснащена отдельным цифровым блоком, благодаря чему удобно будет заполнять Excel-таблицы и производить математические расчеты на калькуляторе. Набор интерфейсов представлен двумя полноразмерными портами USB 3.0 с пропускной способностью до 5 Гбит/с, через которые можно подключать флешки и внешние жесткие диски. Также присутствует один разъем Type-C с возможностью передачи видеосигнала и зарядки по стандарту Power Delivery. А через видеовыход HDMI можно подключить 4К-монитор.
TN-матрица
15,6-дюймовый дисплей отличается быстрым откликом, за счет чего при просмотре фильмов с динамичными сценами картинка не будет выглядеть размытой. Благодаря разрешению Full HD изображение получается очень четким, а матовая поверхность защищает от солнечных бликов в дневное время.
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За быстродействие компьютера при выполнении нескольких задач одновременно отвечают твердотельный SSD-накопитель объемом 256 гигабайт и 8 Гб оперативной памяти LPDDR5, распаянной на материнской плате. С такими характеристиками можно параллельно работать в нескольких ресурсоемких приложениях, а также открывать много вкладок в браузере без зависания и подтормаживания системы.
Особенности
- 2 стереодинамика;
- HD-камера и два микрофона для общения по видеосвязи;
- стандартный аудиоразъем для подключения наушников;
- слот Kensington lock.
Клавиатура оснащена отдельным цифровым блоком, благодаря чему удобно будет заполнять Excel-таблицы и производить математические расчеты на калькуляторе. Набор интерфейсов представлен двумя полноразмерными портами USB 3.0 с пропускной способностью до 5 Гбит/с, через которые можно подключать флешки и внешние жесткие диски. Также присутствует один разъем Type-C с возможностью передачи видеосигнала и зарядки по стандарту Power Delivery. А через видеовыход HDMI можно подключить 4К-монитор.
TN-матрица
15,6-дюймовый дисплей отличается быстрым откликом, за счет чего при просмотре фильмов с динамичными сценами картинка не будет выглядеть размытой. Благодаря разрешению Full HD изображение получается очень четким, а матовая поверхность защищает от солнечных бликов в дневное время.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
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