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Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 15.6" black (82YU0080AK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 15.6" black (82YU0080AK)

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Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 15.6&quot; black (82YU0080AK) - фото 1
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Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 15.6&quot; black (82YU0080AK) - фото 3
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Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 15.6&quot; black (82YU0080AK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo V15 G4
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 15.6&quot; black (82YU0080AK) - фото 9
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  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 15.6&quot; black (82YU0080AK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 15.6&quot; black (82YU0080AK) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 15.6&quot; black (82YU0080AK) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 15.6&quot; black (82YU0080AK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661639
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15 G4
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 15.6" black (82YU0080AK)

Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN представляет собой оптимальный вариант для удаленной работы дома и онлайн-обучения. Благодаря энергоэффективному четырехъядерному процессору Ryzen 3 и интегрированной видеокарте Radeon 610M компьютер способен дольше работать от батареи. При средней нагрузке время автономной работы составляет 8-9 часов без подзарядки. Этого будет достаточно, чтобы подготовить отчет или написать доклад, находясь в дороге. Подключиться к интернету можно по кабельному соединению через гигабитный разъем RJ-45 или по беспроводной сети Wi-Fi пятого поколения. По Bluetooth удобно обмениваться данными со смартфоном, а также подключать аудиогарнитуру.

За быстродействие компьютера при выполнении нескольких задач одновременно отвечают твердотельный SSD-накопитель объемом 256 гигабайт и 8 Гб оперативной памяти LPDDR5, распаянной на материнской плате. С такими характеристиками можно параллельно работать в нескольких ресурсоемких приложениях, а также открывать много вкладок в браузере без зависания и подтормаживания системы.

Особенности

  • 2 стереодинамика;
  • HD-камера и два микрофона для общения по видеосвязи;
  • стандартный аудиоразъем для подключения наушников;
  • слот Kensington lock.

Клавиатура оснащена отдельным цифровым блоком, благодаря чему удобно будет заполнять Excel-таблицы и производить математические расчеты на калькуляторе. Набор интерфейсов представлен двумя полноразмерными портами USB 3.0 с пропускной способностью до 5 Гбит/с, через которые можно подключать флешки и внешние жесткие диски. Также присутствует один разъем Type-C с возможностью передачи видеосигнала и зарядки по стандарту Power Delivery. А через видеовыход HDMI можно подключить 4К-монитор.

TN-матрица

15,6-дюймовый дисплей отличается быстрым откликом, за счет чего при просмотре фильмов с динамичными сценами картинка не будет выглядеть размытой. Благодаря разрешению Full HD изображение получается очень четким, а матовая поверхность защищает от солнечных бликов в дневное время.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 15.6" black (82YU0080AK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15 G4
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN представляет собой оптимальный вариант для удаленной работы дома и онлайн-обучения. Благодаря энергоэффективному четырехъядерному процессору Ryzen 3 и интегрированной видеокарте Radeon 610M компьютер способен дольше работать от батареи. При средней нагрузке время автономной работы составляет 8-9 часов без подзарядки. Этого будет достаточно, чтобы подготовить отчет или написать доклад, находясь в дороге. Подключиться к интернету можно по кабельному соединению через гигабитный разъем RJ-45 или по беспроводной сети Wi-Fi пятого поколения. По Bluetooth удобно обмениваться данными со смартфоном, а также подключать аудиогарнитуру.

За быстродействие компьютера при выполнении нескольких задач одновременно отвечают твердотельный SSD-накопитель объемом 256 гигабайт и 8 Гб оперативной памяти LPDDR5, распаянной на материнской плате. С такими характеристиками можно параллельно работать в нескольких ресурсоемких приложениях, а также открывать много вкладок в браузере без зависания и подтормаживания системы.

Особенности

  • 2 стереодинамика;
  • HD-камера и два микрофона для общения по видеосвязи;
  • стандартный аудиоразъем для подключения наушников;
  • слот Kensington lock.

Клавиатура оснащена отдельным цифровым блоком, благодаря чему удобно будет заполнять Excel-таблицы и производить математические расчеты на калькуляторе. Набор интерфейсов представлен двумя полноразмерными портами USB 3.0 с пропускной способностью до 5 Гбит/с, через которые можно подключать флешки и внешние жесткие диски. Также присутствует один разъем Type-C с возможностью передачи видеосигнала и зарядки по стандарту Power Delivery. А через видеовыход HDMI можно подключить 4К-монитор.

TN-матрица

15,6-дюймовый дисплей отличается быстрым откликом, за счет чего при просмотре фильмов с динамичными сценами картинка не будет выглядеть размытой. Благодаря разрешению Full HD изображение получается очень четким, а матовая поверхность защищает от солнечных бликов в дневное время.

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Отзывы


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