Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White
Очиститель и увлажнитель воздуха Smartmi — это высокоэффективное устройство, предназначенное для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. С весом всего 5,3 кг, прибор является достаточно легким и удобным для перемещения. Он питается от сети и потребляет всего 10 Вт, что делает его экономичным вариантом для ежедневного использования. Smartmi оснащен емкостью резервуара для воды объемом 5 литров, что обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой дозаправки. Этот традиционный увлажнитель воздуха эффективно справляется с поддержанием оптимального уровня влажности в помещении, создавая условия, благоприятные для здоровья. Прибор обладает функцией регулировки скорости вентилятора и интенсивности испарения, что позволяет настроить его работу в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями. Вы сможете выбрать оптимальный режим работы для достижения максимального комфорта в вашем пространстве. Бренд Smartmi славится своим вниманием к деталям и качеству продукции, и данный очиститель воздуха не исключение. Этот надежный и функциональный прибор станет отличным дополнением к современному интерьеру, обеспечивая свежий и чистый воздух для вас и ваших близких.
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Теги товара: белые
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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