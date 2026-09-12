Top.Mail.Ru
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 1
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 2
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 3
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 4
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 5
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 6
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 7
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 8
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 9
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 10
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 11
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 12
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 13
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 14
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 15
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 16
Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 1
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 2
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 3
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 4
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 5
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 6
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 7
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 8
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 9
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 10
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 11
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 12
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 13
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 14
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 15
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 16
  • Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661224
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Время работы на одном заряде
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х7
Вес, г.
800

Описание товара Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A

Наушники Acer представляют собой современное устройство, обеспечивающее высококачественный звук и комфортное использование. Эти белоснежные мониторные наушники сочетают в себе как проводную, так и беспроводную функциональность, предоставляя пользователям гибкость в подключении. С легкостью подключайтесь по Bluetooth или используйте отсоединяемый кабель с разъемом jack 3.5 мм для проводного соединения. С их помощью можно наслаждаться музыкой или общаться с друзьями благодаря встроенному микрофону. Наушники Acer идеально подходят для длительного использования, так как время работы на одном заряде достигает 12 часов, а длина кабеля составляет 1,5 метра, если вы предпочитаете проводное соединение. Эти наушники станут отличным выбором как для работы, так и для развлечений, обеспечивая непревзойденное удобство и качество звука.

Отзывы о товаре Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Время работы на одном заряде
12
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Acer представляют собой современное устройство, обеспечивающее высококачественный звук и комфортное использование. Эти белоснежные мониторные наушники сочетают в себе как проводную, так и беспроводную функциональность, предоставляя пользователям гибкость в подключении. С легкостью подключайтесь по Bluetooth или используйте отсоединяемый кабель с разъемом jack 3.5 мм для проводного соединения. С их помощью можно наслаждаться музыкой или общаться с друзьями благодаря встроенному микрофону. Наушники Acer идеально подходят для длительного использования, так как время работы на одном заряде достигает 12 часов, а длина кабеля составляет 1,5 метра, если вы предпочитаете проводное соединение. Эти наушники станут отличным выбором как для работы, так и для развлечений, обеспечивая непревзойденное удобство и качество звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...