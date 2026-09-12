Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Acer OHR303 White ZL.HDSEE.00A
Наушники Acer представляют собой современное устройство, обеспечивающее высококачественный звук и комфортное использование. Эти белоснежные мониторные наушники сочетают в себе как проводную, так и беспроводную функциональность, предоставляя пользователям гибкость в подключении. С легкостью подключайтесь по Bluetooth или используйте отсоединяемый кабель с разъемом jack 3.5 мм для проводного соединения. С их помощью можно наслаждаться музыкой или общаться с друзьями благодаря встроенному микрофону. Наушники Acer идеально подходят для длительного использования, так как время работы на одном заряде достигает 12 часов, а длина кабеля составляет 1,5 метра, если вы предпочитаете проводное соединение. Эти наушники станут отличным выбором как для работы, так и для развлечений, обеспечивая непревзойденное удобство и качество звука.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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