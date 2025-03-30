Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%9 240 руб. 14 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660769
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Мощность
120 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2
Суммарная мощность
120
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
Dolby Digital, Dolby Dual Mono
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Интерфейсы
USB, Оптический аудио (Toslink), HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х16х15
Вес, кг.
3.6
Описание товара Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный
Компактный саундбар с фазоинвертором для улучшенного качества звука. Компактный HT-S100F идеально вписывается в интерьер, легко подключается к телевизору с помощью кабеля HDMI ARC и обеспечивает высокое качество звука благодаря технологии S-Force PRO Front Surround. Воспроизводите музыку, используя соединение USB или Bluetooth.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Бренд
Тип товара
Саундбары
Мощность
120 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2
Суммарная мощность
120
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
Dolby Digital, Dolby Dual Mono
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
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Интерфейсы
USB, Оптический аудио (Toslink), HDMI
Страна производитель
Китай
Компактный саундбар с фазоинвертором для улучшенного качества звука. Компактный HT-S100F идеально вписывается в интерьер, легко подключается к телевизору с помощью кабеля HDMI ARC и обеспечивает высокое качество звука благодаря технологии S-Force PRO Front Surround. Воспроизводите музыку, используя соединение USB или Bluetooth.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал SONY. Упаковка, документация, полный комплект. Даже батарейки SONY для пульта д/у. Небольшой минус, это отсутствие полноценной русской инструкции. К коробке была приклеена русская сжатая версия, которая не отражает нюансы по подключению. Можно перевести английскую через переводчик на телефоне. Подключил через HDMI ARC. В ТВ включил HDMI CEC. Управление громкостью теперь с одного пульта ТВ. Родные динамики отключены. Звук хороший. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Не хрена по русски, но метод тыка как всегда спас . Классный саундбар!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный саундбар за свои деньги, звук качественный,чистый. Бассов от него не ждите, ведь это система 2.0. В общем и целом всё очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Звук для небольшого помещения отличный! Единственная придирка: для подключения к телевизору необходимо использовать и HDMI и оптический кабель вместе, иначе не будет работать
Достоинства:
Комментарий:
не сразу разобрался. подключился оптикой к компьютеру. это был мой первый опыт. магазин оперативно проконсультировал. спасибо. не меломан, но звук объемный хороший. мне понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, работает, хотел бы погромче
Достоинства:
Комментарий:
Хороший саундбар но пуль не удобный
Достоинства:
Комментарий:
отличный саундбар.звук с телеком. Xiaomi стал в разы приятнее.подключил по HDMI сам включается,выключается вместе с телеком
Достоинства:
Комментарий:
саундбар отличный. новости и просто ТВ каналы можно смотреть и с динамиками телевизора, а саундбаром музыка и кино совсем другое звучание. качество звука для такой колонки отличное, есть с чем сравнить DTC SONY 5.1 для дома, а для квартиры то что надо. низких, частот хватает. кому надо мощнее низы, берите с отдельным сабвуфером. ну и ценовая категория будет другая
Достоинства:
Комментарий:
Хороший саундбар. Подключилась быстро. Упакован товар хорошо. Доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, звук сочный, басы умеренные,для телевизора самое то.
Достоинства:
Комментарий:
синхронизировал с ТВ, теперь управляю одним пультом
Достоинства:
Комментарий:
Конечно, если сравнивать со звуком от телевизора 30Вт, разница огромная, а если их сопрягать что бы они работали вместе, так вообще прелесть. На комнату 18 кв.м. хватает с головой. Соседи рады :))
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайс, купил и не пожалел. Создает объемный звук, звучание крутое, подойдет и для прослушивание музыки и для просмотра кино. Только для частных домов, так как на включая на полную мощность жители многоквартирных домов сильно будут тревожить соседей)
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен покупкой, единственное при подключению к телевизору не выдает полную мощность почему-то.
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит. Стабильное удобное подключение с любого входа. Сбалансированный звук. При просмотре кино создаёт объемный звук. Басов маловато но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
В общем, саундбар хороший, даже басы выдаёт. Брала для кухни, поэтому нужен был хороший, но без саба. Подключили пока по блютуз, но придётся HDMI покупать.
Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал SONY. Упаковка, документация, полный комплект. Даже батарейки SONY для пульта д/у. Небольшой минус, это отсутствие полноценной русской инструкции. К коробке была приклеена русская сжатая версия, которая не отражает нюансы по подключению. Можно перевести английскую через переводчик на телефоне. Подключил через HDMI ARC. В ТВ включил HDMI CEC. Управление громкостью теперь с одного пульта ТВ. Родные динамики отключены. Звук хороший. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Не хрена по русски, но метод тыка как всегда спас . Классный саундбар!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный саундбар за свои деньги, звук качественный,чистый. Бассов от него не ждите, ведь это система 2.0. В общем и целом всё очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Звук для небольшого помещения отличный! Единственная придирка: для подключения к телевизору необходимо использовать и HDMI и оптический кабель вместе, иначе не будет работать
Достоинства:
Комментарий:
не сразу разобрался. подключился оптикой к компьютеру. это был мой первый опыт. магазин оперативно проконсультировал. спасибо. не меломан, но звук объемный хороший. мне понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, работает, хотел бы погромче
Достоинства:
Комментарий:
Хороший саундбар но пуль не удобный
Достоинства:
Комментарий:
отличный саундбар.звук с телеком. Xiaomi стал в разы приятнее.подключил по HDMI сам включается,выключается вместе с телеком
Достоинства:
Комментарий:
саундбар отличный. новости и просто ТВ каналы можно смотреть и с динамиками телевизора, а саундбаром музыка и кино совсем другое звучание. качество звука для такой колонки отличное, есть с чем сравнить DTC SONY 5.1 для дома, а для квартиры то что надо. низких, частот хватает. кому надо мощнее низы, берите с отдельным сабвуфером. ну и ценовая категория будет другая
Достоинства:
Комментарий:
Хороший саундбар. Подключилась быстро. Упакован товар хорошо. Доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, звук сочный, басы умеренные,для телевизора самое то.
Достоинства:
Комментарий:
синхронизировал с ТВ, теперь управляю одним пультом
Достоинства:
Комментарий:
Конечно, если сравнивать со звуком от телевизора 30Вт, разница огромная, а если их сопрягать что бы они работали вместе, так вообще прелесть. На комнату 18 кв.м. хватает с головой. Соседи рады :))
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайс, купил и не пожалел. Создает объемный звук, звучание крутое, подойдет и для прослушивание музыки и для просмотра кино. Только для частных домов, так как на включая на полную мощность жители многоквартирных домов сильно будут тревожить соседей)
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен покупкой, единственное при подключению к телевизору не выдает полную мощность почему-то.
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит. Стабильное удобное подключение с любого входа. Сбалансированный звук. При просмотре кино создаёт объемный звук. Басов маловато но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
В общем, саундбар хороший, даже басы выдаёт. Брала для кухни, поэтому нужен был хороший, но без саба. Подключили пока по блютуз, но придётся HDMI покупать.