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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
да
Скорость вращения
5000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659843
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Описание товара Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi
Торцовочная пила Ryobi EMS305RG — это мощнейший и надежный инструмент, предполагающий стационарное использование. Данную торцовочную пилу можно установить как в специализированном цеху, где часто занимаются распиливанием древесины, так и в гараже, если вы любите самостоятельно заниматься изготовлением конструкций из дерева. Торцовочная пила Ryobi EMS305RG обладает высокой мощностью — 2 200 Вт. Кроме того, пильный диск разгоняется до 5 000 оборотов в минуту и практические не снижает скорость в момент соприкосновения с материалом — это позволяет быстро и эффективно производить прямолинейные продольные и поперечные распилы. Применяться данная торцовочная пила может при работе с различными материалами: мягкой и твердой древесиной, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами и так далее. Однако данный инструмент можно оснастить специальным пильным диском, который позволит работать еще и с пластиком и алюминием.
Торцовочная пила Ryobi EMS305RG — это мощнейший и надежный инструмент, предполагающий стационарное использование. Данную торцовочную пилу можно установить как в специализированном цеху, где часто занимаются распиливанием древесины, так и в гараже, если вы любите самостоятельно заниматься изготовлением конструкций из дерева. Торцовочная пила Ryobi EMS305RG обладает высокой мощностью — 2 200 Вт. Кроме того, пильный диск разгоняется до 5 000 оборотов в минуту и практические не снижает скорость в момент соприкосновения с материалом — это позволяет быстро и эффективно производить прямолинейные продольные и поперечные распилы. Применяться данная торцовочная пила может при работе с различными материалами: мягкой и твердой древесиной, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами и так далее. Однако данный инструмент можно оснастить специальным пильным диском, который позволит работать еще и с пластиком и алюминием.
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