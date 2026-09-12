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Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi

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Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi - фото 1
Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi - фото 2
Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi - фото 3
Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi - фото 4
Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi - фото 5
Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi - фото 6
Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi - фото 7
Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
да
Скорость вращения
5000 об/мин
  • Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi - фото 1
  • Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi - фото 2
  • Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi - фото 3
  • Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi - фото 4
  • Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi - фото 5
  • Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi - фото 6
  • Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi - фото 7
  • Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659843
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
да
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
305
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х56х48
Вес, кг.
24.53

Описание товара Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi

Торцовочная пила Ryobi EMS305RG — это мощнейший и надежный инструмент, предполагающий стационарное использование. Данную торцовочную пилу можно установить как в специализированном цеху, где часто занимаются распиливанием древесины, так и в гараже, если вы любите самостоятельно заниматься изготовлением конструкций из дерева. Торцовочная пила Ryobi EMS305RG обладает высокой мощностью — 2 200 Вт. Кроме того, пильный диск разгоняется до 5 000 оборотов в минуту и практические не снижает скорость в момент соприкосновения с материалом — это позволяет быстро и эффективно производить прямолинейные продольные и поперечные распилы. Применяться данная торцовочная пила может при работе с различными материалами: мягкой и твердой древесиной, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами и так далее. Однако данный инструмент можно оснастить специальным пильным диском, который позволит работать еще и с пластиком и алюминием.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Торцовочная пила EMS305RG 5133002861 Ryobi




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
да
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
305
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
Да
Развернуть
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная пила Ryobi EMS305RG — это мощнейший и надежный инструмент, предполагающий стационарное использование. Данную торцовочную пилу можно установить как в специализированном цеху, где часто занимаются распиливанием древесины, так и в гараже, если вы любите самостоятельно заниматься изготовлением конструкций из дерева. Торцовочная пила Ryobi EMS305RG обладает высокой мощностью — 2 200 Вт. Кроме того, пильный диск разгоняется до 5 000 оборотов в минуту и практические не снижает скорость в момент соприкосновения с материалом — это позволяет быстро и эффективно производить прямолинейные продольные и поперечные распилы. Применяться данная торцовочная пила может при работе с различными материалами: мягкой и твердой древесиной, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами и так далее. Однако данный инструмент можно оснастить специальным пильным диском, который позволит работать еще и с пластиком и алюминием.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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