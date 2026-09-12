Аккумулятор 4.0Ач RB1840X 5133005053 Ryobi One+
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%6 780 руб. 7 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659835
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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х9
Вес, г.
770
Описание товара Аккумулятор 4.0Ач RB1840X 5133005053 Ryobi One+
Мощный 4.0Ач Lithium аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с Lithium технологией предыдущего поколения.4 позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%). Интеллектуальная технология IntelliCell позволяет оценивать состояние каждой ячейки. Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от ударов увеличивает срок службы аккумулятора.
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Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Мощный 4.0Ач Lithium аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с Lithium технологией предыдущего поколения.4 позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%). Интеллектуальная технология IntelliCell позволяет оценивать состояние каждой ячейки. Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от ударов увеличивает срок службы аккумулятора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумулятор 4.0Ач RB1840X 5133005053 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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