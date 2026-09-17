Батарея аккумуляторная DENZEL 28436, B-18-6.0, Li-Ion, 18 В, 6,0 Ач
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Характеристики
Описание товара Батарея аккумуляторная DENZEL 28436, B-18-6.0, Li-Ion, 18 В, 6,0 Ач
Батарея Li-Ion Denzel B-18-6.0 28436 на 6,0 Ач, номинальным напряжением 18 В, предназначена для обеспечения бесперебойной работы аккумуляторного инструмента. Совместима со всеми инструментами 18V Denzel battery system серии IB (кроме модели 58910) и соответствующими зарядными устройствами.
Батарея имеет внушительную емкость 6 Ач, это позволяет использовать инструмент в тяжелых условиях, где раньше мог использоваться преимущественно сетевой инструмент. Благодаря отсутствию эффекта памяти аккумулятор сохраняет максимальную эффективность на протяжении всего срока службы.
Преимущества
- Защита от перегрузок — аккумулятор отключается при превышении допустимых значений силы тока, что предотвращает его поломку.
- Термозащита — при возникновении угрозы перегрева батарея отключается до полного остывания.
- Защита от глубокого разряда и перезаряда — автоматический контроллер своевременно отключает нагрузку, исключая выход аккумулятора из строя.
- Контроль оставшегося времени работы — батарея оснащена LED-индикатором уровня заряда.
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Батарея Li-Ion Denzel B-18-6.0 28436 на 6,0 Ач, номинальным напряжением 18 В, предназначена для обеспечения бесперебойной работы аккумуляторного инструмента. Совместима со всеми инструментами 18V Denzel battery system серии IB (кроме модели 58910) и соответствующими зарядными устройствами.
Батарея имеет внушительную емкость 6 Ач, это позволяет использовать инструмент в тяжелых условиях, где раньше мог использоваться преимущественно сетевой инструмент. Благодаря отсутствию эффекта памяти аккумулятор сохраняет максимальную эффективность на протяжении всего срока службы.
Преимущества
- Защита от перегрузок — аккумулятор отключается при превышении допустимых значений силы тока, что предотвращает его поломку.
- Термозащита — при возникновении угрозы перегрева батарея отключается до полного остывания.
- Защита от глубокого разряда и перезаряда — автоматический контроллер своевременно отключает нагрузку, исключая выход аккумулятора из строя.
- Контроль оставшегося времени работы — батарея оснащена LED-индикатором уровня заряда.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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