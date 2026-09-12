Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная R18PD7-252S 5133004391 Ryobi One+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659797
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
85
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
23400 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
29х27х18
Вес, кг.
4.25
Описание товара Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная R18PD7-252S 5133004391 Ryobi One+
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18PD7-252S 5133004391 используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ.Ударная функция позволяет сверлить отверстия в бетоне, камне или кирпиче.Для эксплуатации инструмента в слабоосвещенных местах предусмотрена подсветка рабочей области.
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Теги товара: Двухскоростные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
85
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Развернуть
Кол-во ударов
23400 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18PD7-252S 5133004391 используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ.Ударная функция позволяет сверлить отверстия в бетоне, камне или кирпиче.Для эксплуатации инструмента в слабоосвещенных местах предусмотрена подсветка рабочей области.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная R18PD7-252S 5133004391 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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