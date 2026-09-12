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Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348

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Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348 - фото 1
Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348 - фото 2
Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348 - фото 3
Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348 - фото 4
Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348 - фото 5
Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348 - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348 - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348 - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348 - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348 - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659795
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
два аккумулятора, зарядное устройство, сумка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х29х21
Вес, кг.
3.7

Описание товара Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348

Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18DD3-220S 5133003348 идеальна для сверления дерева или металла, а также для закручивания шурупов.Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации.2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
два аккумулятора, зарядное устройство, сумка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
Развернуть
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18DD3-220S 5133003348 идеальна для сверления дерева или металла, а также для закручивания шурупов.Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации.2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-220S 5133003348 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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