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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 22
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 23
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 24
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 25
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 26
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 27
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 28
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 29
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 30
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 25
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 26
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 27
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 28
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 29
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 30
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 710 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708521
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22)
13 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, рукоятка дополнительная, скоба поясная, бита 50 мм, битодержатель, кейс, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
450х380х150 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х15
Вес, кг.
5.25

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22)

ЗУБР Профессионал 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс DB-70-22 - высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS. Высокий крутящий момент 70 Нм, надежность конструкции и отличная эргономика позволяют выполнять практически любую работу - сверление дерева сверлом Левиса, сверление металла ступенчатым сверлом, заворачивание крепежа диаметром до 12 мм, перемешивание ЛКМ, данная модель также подходит для бурения льда. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, рукоятка дополнительная, скоба поясная, бита 50 мм, битодержатель, кейс, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
450х380х150 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР Профессионал 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс DB-70-22 - высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS. Высокий крутящий момент 70 Нм, надежность конструкции и отличная эргономика позволяют выполнять практически любую работу - сверление дерева сверлом Левиса, сверление металла ступенчатым сверлом, заворачивание крепежа диаметром до 12 мм, перемешивание ЛКМ, данная модель также подходит для бурения льда. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-70-22) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13710 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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