Воздуходувка RBV3000CSV 5133002188 Ryobi
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
еть
Объем мешка для мусора
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%8 620 руб. 15 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659769
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
еть
Мощность электрического двигателя
3000
Объем мешка для мусора
45
С функцией измельчения
да
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
сеть
Ширина, см
31.3
Высота, см
0.552
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х33х31
Вес, кг.
5.52
Описание товара Воздуходувка RBV3000CSV 5133002188 Ryobi
Воздуходувка Ryobi RBV3000CSV 5133002188 относится к садовой технике, применяемой для очистки территории от сухих листьев и другого мусора. Работает на обдув и всасывание. Комплектуется соплами для двух режимов работы, мешком для сбора мусора и ремнями Vertebrae. Скорость воздушного потока регулируется. Лезвия PowerMulching обеспечивают высокий коэффициент измельчения 16:1.
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Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
еть
Мощность электрического двигателя
3000
Объем мешка для мусора
45
С функцией измельчения
да
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
сеть
Ширина, см
31.3
Высота, см
0.552
Развернуть
Страна производитель
Китай
Воздуходувка Ryobi RBV3000CSV 5133002188 относится к садовой технике, применяемой для очистки территории от сухих листьев и другого мусора. Работает на обдув и всасывание. Комплектуется соплами для двух режимов работы, мешком для сбора мусора и ремнями Vertebrae. Скорость воздушного потока регулируется. Лезвия PowerMulching обеспечивают высокий коэффициент измельчения 16:1.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Достоинства:
Комментарий:
Дует шикарно , тянет тоже . Отличная штука . Кабель с вилкой можно было сделать хотя бы см 70. А так четкий
Достоинства:
Комментарий:
любим этот бренд, воздуходивка супер.. сколько заявлено, столько и выдаёт.. другие с 3000 рядом не стояли..
Достоинства:
Комментарий:
Не плохая воздуходувка с Завышенными данными. Нет у этой воздуходувки Заявленной мощности 3 кВт (13.6 А) - есть мощность в Два раза меньше (1.58 кВт), не более 7.2 А. Измерею скорость воздушного потока, допишу отзыв на этот \"оригинал\".
Достоинства:
Комментарий:
Дует мама не горюй, это вам не бензиновый, взял удлинитель и пошел, камень, песок, грязь листья да хоть мокрые ему пофиг все отлетает, 987кв.м площадь за 5 минут чисто.
Воздуходувка RBV3000CSV 5133002188 Ryobi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Воздуходувка RBV3000CSV 5133002188 Ryobi
Достоинства:
Комментарий:
Дует шикарно , тянет тоже . Отличная штука . Кабель с вилкой можно было сделать хотя бы см 70. А так четкий
Достоинства:
Комментарий:
любим этот бренд, воздуходивка супер.. сколько заявлено, столько и выдаёт.. другие с 3000 рядом не стояли..
Достоинства:
Комментарий:
Не плохая воздуходувка с Завышенными данными. Нет у этой воздуходувки Заявленной мощности 3 кВт (13.6 А) - есть мощность в Два раза меньше (1.58 кВт), не более 7.2 А. Измерею скорость воздушного потока, допишу отзыв на этот \"оригинал\".
Достоинства:
Комментарий:
Дует мама не горюй, это вам не бензиновый, взял удлинитель и пошел, камень, песок, грязь листья да хоть мокрые ему пофиг все отлетает, 987кв.м площадь за 5 минут чисто.