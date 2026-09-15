Top.Mail.Ru
Rival Sons - Pressure & Time (coloured) (0793888437104) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rival Sons - Pressure & Time (coloured) (0793888437104) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rival Sons - Pressure &amp; Time (coloured) (0793888437104) виниловая пластинка - фото 1
Rival Sons - Pressure &amp; Time (coloured) (0793888437104) виниловая пластинка - фото 2
Rival Sons - Pressure &amp; Time (coloured) (0793888437104) виниловая пластинка - фото 3
Rival Sons - Pressure &amp; Time (coloured) (0793888437104) виниловая пластинка - фото 4
Rival Sons - Pressure &amp; Time (coloured) (0793888437104) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Pressure & Time
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rival Sons - Pressure &amp; Time (coloured) (0793888437104) виниловая пластинка - фото 1
  • Rival Sons - Pressure &amp; Time (coloured) (0793888437104) виниловая пластинка - фото 2
  • Rival Sons - Pressure &amp; Time (coloured) (0793888437104) виниловая пластинка - фото 3
  • Rival Sons - Pressure &amp; Time (coloured) (0793888437104) виниловая пластинка - фото 4
  • Rival Sons - Pressure &amp; Time (coloured) (0793888437104) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659248
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rival Sons - Pressure & Time (coloured) (0793888437104) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sacred Tongue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones
Barcode
[0793888437104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Pressure & Time
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
All Over The Road, Young Love, Pressure And Time, Only One, Get Mine, Burn Down Los Angeles, Save Me, Gypsy Heart, White Noise, Face Of Light
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rival Sons - Pressure & Time (coloured) (0793888437104) виниловая пластинка

Pressure &amp;amp;amp;amp;amp; Time - юбилейное переиздание студийного альбома 2011 года американской блюз-рок-группы Rival Sons.



Теги товара: Industrial, Limited Edition

Отзывы о товаре Rival Sons - Pressure & Time (coloured) (0793888437104) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sacred Tongue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones
Barcode
[0793888437104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Pressure & Time
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
All Over The Road, Young Love, Pressure And Time, Only One, Get Mine, Burn Down Los Angeles, Save Me, Gypsy Heart, White Noise, Face Of Light
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Pressure &amp;amp;amp;amp;amp; Time - юбилейное переиздание студийного альбома 2011 года американской блюз-рок-группы Rival Sons.


Теги товара: Industrial, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rival Sons - Pressure & Time (coloured) (0793888437104) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...