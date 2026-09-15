Top.Mail.Ru
Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка - фото 1
Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка - фото 2
Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка - фото 3
Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка - фото 4
Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка - фото 5
Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alberto Radius
Альбом (сингл)
America Good-Bye
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка - фото 1
  • Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка - фото 2
  • Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка - фото 3
  • Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка - фото 4
  • Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка - фото 5
  • Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659127
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Saifam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saifam
Barcode
[8032484343474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alberto Radius
Альбом (сингл)
America Good-Bye
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
America Good-Bye, Poliziotto, California Blll., Il Buffone, Coccodrilli Bianchi, Patricia, Gi?, Las Vegas
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Alberto Radius / America Good-Bye (Limited) (1LP) - это отличная возможность расширить свою коллекцию музыкальных произведений. Альбом America Good-Bye исполнителя Alberto Radius представлен в формате одиночного винилового диска, ограниченного тиража. В этом альбоме вы найдете уникальные музыкальные композиции, исполненные с проникновенностью и талантом Alberto Radius. Купить виниловую пластинку Alberto Radius / America Good-Bye (Limited) (1LP) - это прекрасная возможность для ценителей музыки и коллекционеров виниловых записей. Почувствуйте атмосферу исключительных мелодий и насладитесь творчеством Alberto Radius, создавая неповторимую музыкальную атмосферу.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Saifam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saifam
Barcode
[8032484343474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alberto Radius
Альбом (сингл)
America Good-Bye
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
America Good-Bye, Poliziotto, California Blll., Il Buffone, Coccodrilli Bianchi, Patricia, Gi?, Las Vegas
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Купить виниловую пластинку Alberto Radius / America Good-Bye (Limited) (1LP) - это отличная возможность расширить свою коллекцию музыкальных произведений. Альбом America Good-Bye исполнителя Alberto Radius представлен в формате одиночного винилового диска, ограниченного тиража. В этом альбоме вы найдете уникальные музыкальные композиции, исполненные с проникновенностью и талантом Alberto Radius. Купить виниловую пластинку Alberto Radius / America Good-Bye (Limited) (1LP) - это прекрасная возможность для ценителей музыки и коллекционеров виниловых записей. Почувствуйте атмосферу исключительных мелодий и насладитесь творчеством Alberto Radius, создавая неповторимую музыкальную атмосферу.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alberto Radius - America Good-Bye (8032484343474) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...