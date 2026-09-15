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OST - Gamma (Enrico Simonetti) (coloured) (8004644008851) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Gamma (Enrico Simonetti) (coloured) (8004644008851) виниловая пластинка

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OST - Gamma (Enrico Simonetti) (coloured) (8004644008851) виниловая пластинка - фото 1
OST - Gamma (Enrico Simonetti) (coloured) (8004644008851) виниловая пластинка - фото 2
OST - Gamma (Enrico Simonetti) (coloured) (8004644008851) виниловая пластинка - фото 3
OST - Gamma (Enrico Simonetti) (coloured) (8004644008851) виниловая пластинка - фото 4
OST - Gamma (Enrico Simonetti) (coloured) (8004644008851) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Enrico Simonetti
Альбом (сингл)
Gamma
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Gamma (Enrico Simonetti) (coloured) (8004644008851) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Gamma (Enrico Simonetti) (coloured) (8004644008851) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Gamma (Enrico Simonetti) (coloured) (8004644008851) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Gamma (Enrico Simonetti) (coloured) (8004644008851) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Gamma (Enrico Simonetti) (coloured) (8004644008851) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659015
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Gamma (Enrico Simonetti) (coloured) (8004644008851) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cinevox
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cinevox
Barcode
[8004644008851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Enrico Simonetti
Альбом (сингл)
Gamma
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Gamma, Drugs Theme, Oceano, Invidia, Paoletta, Mascia, Amore Mio Non Farmi Male, Amicizia, Amore E Morte, Chi Mi Cercher?, Black Jack, Amico Piano
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Gamma (Enrico Simonetti) (coloured) (8004644008851) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку OST / Gamma (Enrico Simonetti) (White, RSD, Limited) (1LP) - это отличная возможность пополнить свою коллекцию с уникальным альбомом от музыканта Энрико Симонетти. Альбом Gamma перенесет вас в историю музыки и кино. Каждая композиция на этой виниловой пластинке пронизана эмоциями и глубиной, которые захватывают слушателя с первых нот. Виниловая пластинка OST / Gamma (Enrico Simonetti) (White, RSD, Limited) (1LP) представлена в ограниченном тираже белого цвета, что делает ее еще более уникальной и эксклюзивной. Этот альбом будет замечательным дополнением к вашей коллекции виниловых записей. Не упустите возможность купить виниловую пластинку OST / Gamma (Enrico Simonetti) (White, RSD, Limited) (1LP) и насладиться потрясающей музыкой, которую предложил Энрико Симонетти. Это идеальный выбор для всех меломанов и поклонников качественной аудиозаписи.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Gamma (Enrico Simonetti) (coloured) (8004644008851) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cinevox
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cinevox
Barcode
[8004644008851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Enrico Simonetti
Альбом (сингл)
Gamma
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Gamma, Drugs Theme, Oceano, Invidia, Paoletta, Mascia, Amore Mio Non Farmi Male, Amicizia, Amore E Morte, Chi Mi Cercher?, Black Jack, Amico Piano
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Купить виниловую пластинку OST / Gamma (Enrico Simonetti) (White, RSD, Limited) (1LP) - это отличная возможность пополнить свою коллекцию с уникальным альбомом от музыканта Энрико Симонетти. Альбом Gamma перенесет вас в историю музыки и кино. Каждая композиция на этой виниловой пластинке пронизана эмоциями и глубиной, которые захватывают слушателя с первых нот. Виниловая пластинка OST / Gamma (Enrico Simonetti) (White, RSD, Limited) (1LP) представлена в ограниченном тираже белого цвета, что делает ее еще более уникальной и эксклюзивной. Этот альбом будет замечательным дополнением к вашей коллекции виниловых записей. Не упустите возможность купить виниловую пластинку OST / Gamma (Enrico Simonetti) (White, RSD, Limited) (1LP) и насладиться потрясающей музыкой, которую предложил Энрико Симонетти. Это идеальный выбор для всех меломанов и поклонников качественной аудиозаписи.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Gamma (Enrico Simonetti) (coloured) (8004644008851) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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