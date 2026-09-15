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Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка

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Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка - фото 1
Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка - фото 2
Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка - фото 3
Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка - фото 4
Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка - фото 5
Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка - фото 6
Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ibis
Альбом (сингл)
Ibis
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка - фото 1
  • Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка - фото 2
  • Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка - фото 3
  • Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка - фото 4
  • Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка - фото 5
  • Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка - фото 6
  • Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658932
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158016949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ibis
Альбом (сингл)
Ibis
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Premessa, Narratio, Dedicated To Janis Joplin, Passa Il Tempo, Ritrovarci Qui, Strada, Keep On Movin
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Ibis / Ibis (Yellow, Limited) (1LP) – это возможность погрузиться в глубины прогрессивного рока и насладиться яркими музыкальными композициями. Альбом Ibis – это настоящий шедевр музыкального искусства. Группа Ibis создала уникальное звучание, гармонично сочетая элементы прогрессивного рока, фолка и психоделии. Каждая композиция на пластинке отличается прекрасными аранжировками, запоминающимися мелодиями и чувственными текстами. Купить виниловую пластинку Ibis / Ibis (Yellow, Limited) (1LP) – это идеальный выбор для всех поклонников прогрессивного рока. Ограниченный выпуск в желтом цвете придаст вашей коллекции неповторимую индивидуальность и эксклюзивность.

Отзывы о товаре Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158016949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ibis
Альбом (сингл)
Ibis
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Premessa, Narratio, Dedicated To Janis Joplin, Passa Il Tempo, Ritrovarci Qui, Strada, Keep On Movin
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Купить виниловую пластинку Ibis / Ibis (Yellow, Limited) (1LP) – это возможность погрузиться в глубины прогрессивного рока и насладиться яркими музыкальными композициями. Альбом Ibis – это настоящий шедевр музыкального искусства. Группа Ibis создала уникальное звучание, гармонично сочетая элементы прогрессивного рока, фолка и психоделии. Каждая композиция на пластинке отличается прекрасными аранжировками, запоминающимися мелодиями и чувственными текстами. Купить виниловую пластинку Ibis / Ibis (Yellow, Limited) (1LP) – это идеальный выбор для всех поклонников прогрессивного рока. Ограниченный выпуск в желтом цвете придаст вашей коллекции неповторимую индивидуальность и эксклюзивность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ibis - Ibis (coloured) (8016158016949) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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