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Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка

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Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка - фото 1
Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка - фото 2
Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка - фото 3
Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка - фото 4
Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка - фото 5
Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Power To The People
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658920
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072534186]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Power To The People
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Black Narcissus, Afro-Centric, Opus One-Point-Five, Isotope, Power To The People, Lazy Afternoon, Impromptu Suite In Three Movements)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Joe Henderson / Power To The People (1LP) - это шанс погрузиться в потрясающий мир джазовой музыки и насладиться яркими творческими выражениями одного из величайших саксофонистов всех времен - Джо Хендерсона. Альбом Power To The People - это истинное произведение искусства, в котором Хендерсон воплощает свою уникальную музыкальность и неподражаемый стиль. Каждый трек на этом виниле пронизан энергией, эмоциями и глубоким джазовым духом. Слушая композиции, такие как Black Narcissus, Isotope и Afro-Centric, вы окунетесь в мир бесконечных музыкальных вариаций, гармоничных импровизаций и мощных ритмических пульсаций. Каждая нота, исполненная Хендерсоном и его талантливыми соул-музыкантами, оживает и приносит невероятное удовольствие. Если вы ценитель и поклонник джазовой музыки, не упустите возможность купить виниловую пластинку Joe Henderson / Power To The People (1LP). Этот альбом станет настоящей жемчужиной вашей коллекции и подарит вам часы наслаждения прекрасными мелодиями, виртуозными соло и уникальной атмосферой джазового клуба. Добавьте Joe Henderson / Power To The People (1LP) в вашу музыкальную коллекцию и позвольте музыке Хендерсона наполнить вашу жизнь силой, страстью и неподдельной радостью. Купите эту виниловую пластинку уже сейчас и впитайте в себя музыкальное великолепие одного из величайших джазовых артистов всех времен.

Отзывы о товаре Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072534186]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Power To The People
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Black Narcissus, Afro-Centric, Opus One-Point-Five, Isotope, Power To The People, Lazy Afternoon, Impromptu Suite In Three Movements)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Joe Henderson / Power To The People (1LP) - это шанс погрузиться в потрясающий мир джазовой музыки и насладиться яркими творческими выражениями одного из величайших саксофонистов всех времен - Джо Хендерсона. Альбом Power To The People - это истинное произведение искусства, в котором Хендерсон воплощает свою уникальную музыкальность и неподражаемый стиль. Каждый трек на этом виниле пронизан энергией, эмоциями и глубоким джазовым духом. Слушая композиции, такие как Black Narcissus, Isotope и Afro-Centric, вы окунетесь в мир бесконечных музыкальных вариаций, гармоничных импровизаций и мощных ритмических пульсаций. Каждая нота, исполненная Хендерсоном и его талантливыми соул-музыкантами, оживает и приносит невероятное удовольствие. Если вы ценитель и поклонник джазовой музыки, не упустите возможность купить виниловую пластинку Joe Henderson / Power To The People (1LP). Этот альбом станет настоящей жемчужиной вашей коллекции и подарит вам часы наслаждения прекрасными мелодиями, виртуозными соло и уникальной атмосферой джазового клуба. Добавьте Joe Henderson / Power To The People (1LP) в вашу музыкальную коллекцию и позвольте музыке Хендерсона наполнить вашу жизнь силой, страстью и неподдельной радостью. Купите эту виниловую пластинку уже сейчас и впитайте в себя музыкальное великолепие одного из величайших джазовых артистов всех времен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Henderson - Power To The People (0888072534186) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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