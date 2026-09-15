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Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка

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Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка - фото 1
Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка - фото 2
Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка - фото 3
Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка - фото 4
Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка - фото 5
Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
37 Days
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка - фото 1
  • Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка - фото 2
  • Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка - фото 3
  • Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка - фото 4
  • Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка - фото 5
  • Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658908
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020505252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
37 Days
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Good As It Gets, Jealousy, One-Eyed Chicken, Over You, Face Forward, Sick, Soul Shine, Forever Young, Easy, Heaven Look Down, Missing You, Waterfalls, Crashing Down The End, At The Bottom, LA Song, Learning To Live, Leave The Light On
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Good As It Gets, Jealousy, One-Eyed Chicken, Over You, Face Forward, Sick, Soul Shine, Forever Young, Easy, Heaven Look Down, Missing You, Waterfalls, Crashing Down The End, At The Bottom, LA Song, Learning To Live, Leave The Light On

Отзывы о товаре Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020505252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
37 Days
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Good As It Gets, Jealousy, One-Eyed Chicken, Over You, Face Forward, Sick, Soul Shine, Forever Young, Easy, Heaven Look Down, Missing You, Waterfalls, Crashing Down The End, At The Bottom, LA Song, Learning To Live, Leave The Light On
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Good As It Gets, Jealousy, One-Eyed Chicken, Over You, Face Forward, Sick, Soul Shine, Forever Young, Easy, Heaven Look Down, Missing You, Waterfalls, Crashing Down The End, At The Bottom, LA Song, Learning To Live, Leave The Light On
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beth Hart - 37 Days (Transparent Red) (0810020505252) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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