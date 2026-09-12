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Ayo - Royal (3596974079861) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ayo - Royal (3596974079861) виниловая пластинка

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Ayo - Royal (3596974079861) виниловая пластинка - фото 1
Ayo - Royal (3596974079861) виниловая пластинка - фото 2
Ayo - Royal (3596974079861) виниловая пластинка - фото 3
Ayo - Royal (3596974079861) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ayo
Альбом (сингл)
Royal
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ayo - Royal (3596974079861) виниловая пластинка - фото 1
  • Ayo - Royal (3596974079861) виниловая пластинка - фото 2
  • Ayo - Royal (3596974079861) виниловая пластинка - фото 3
  • Ayo - Royal (3596974079861) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658663
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974079861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ayo
Альбом (сингл)
Royal
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Rest Assured, Beautiful, Fool's Gold, N? Quelque Part, Rosie Blue, Throw It Away, Fix Me Up, Afro Blue, I'm In Love, Ocean, Just Like I Can't, Royal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ayo - Royal (3596974079861) виниловая пластинка

Айо — немецкая певица и композитор африканского происхождения. Стиль её исполнения относят к соулу с элементами фолка и регги. Айо сама пишет все свои песни. Практически весь репертуар, который есть у певицы на сегодня, был записан за считанные дни, при участии группы музыкантов, которые при записи всё время импровизировали.

Отзывы о товаре Ayo - Royal (3596974079861) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974079861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ayo
Альбом (сингл)
Royal
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Rest Assured, Beautiful, Fool's Gold, N? Quelque Part, Rosie Blue, Throw It Away, Fix Me Up, Afro Blue, I'm In Love, Ocean, Just Like I Can't, Royal
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Айо — немецкая певица и композитор африканского происхождения. Стиль её исполнения относят к соулу с элементами фолка и регги. Айо сама пишет все свои песни. Практически весь репертуар, который есть у певицы на сегодня, был записан за считанные дни, при участии группы музыкантов, которые при записи всё время импровизировали.
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Отзывы


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