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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401)

18 Отзывы
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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656699
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х3
Вес, г.
80

Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401)

Зарядное устройство Baseus — это надежное решение для быстрой и эффективной подзарядки вашего смартфона. Выполненное в элегантном черном цвете, оно идеально впишется в любой интерьер и станет стильным аксессуаром для вашего современного устройства. Устройство поддерживает максимальную силу выходного тока 3 А и обладает суммарной выходной мощностью 30 Вт, что обеспечивает быструю зарядку ваших гаджетов. Это особенно ценно для современных смартфонов, которые необходимы в течение всего дня. Зарядное устройство оснащено одним USB выходом и одним USB-C портом, что позволяет легко подключать различные устройства без использования дополнительных адаптеров. Функция быстрой зарядки гарантирует, что ваше устройство будет заряжено в кратчайшие сроки, экономя ваше время и обеспечивая максимальную мобильность. Baseus сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, обеспечивая удобство и надежность в использовании. Это зарядное устройство станет отличным помощником как в домашних условиях, так и в поездках.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401)

Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Марат Г.

Достоинства:


Комментарий:
отлчиный блок! Но заряжает чуть медленней оригинального эпловского
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное зарядное устройство - просто мечта, заряжает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Реально маленький блок, кабеля в комплекте нет - нужен тайп С - тайп С, поддерживающий быструю зарядку
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Подходит для Canon r8 которая теперь может работать от сети! Мелкая, прикольная! Я доволен
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Лидия С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в феврале 2024 года, пока устройством довольная, заряжает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Маленький и компактный адаптер, заряжает быстро. Брал для iPhone 15 pro max. Время не засекал но намного быстрее обычной оригинальной зарядки
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
С недавних пор использую только gan зарядки baseus для всех гаджетов. Крайне доволен.
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Видел комментарии что блок перестает работать быстро. У меня пока держится хорошо, заряжает быстро с родным кабелем. Пользуюсь несколько месяцев. Надеюсь на долгую работу
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, мощная и компактная зарядка. Немного греется, но при такой мощности это норм. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Гузанин А.

Достоинства:


Комментарий:
Фирма одна из моих фаворитов! Всё как всегда на высшем уровне!!! Молодцы,так держать!!!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2024
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Самый мощный! Для 15 айфона самое то! Лучшая фирма по производству зарядок и проводов к ним!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
runega

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный блок, миниатюрный, в паре с Google pixel 7 работает на все 100% Рекомендую брать, быстрая зарядка поддерживается
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
Мурад Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, заряжает без проблем. В процессе работы греется до приемлемых температур. Посторонних звуков в процессе работы не издает. Визуально и тактильно приятный блок.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2024
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая зарядка, хорошее качество, немного греется при зарядке гаджета, но это допустимо
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Приехал очень быстро, коробка маленько памятой была. Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Снял звезду так как Pixel 8 заряжается не стабильно. Может телефон сам обрубает напряжение, а может и блок так себя ведёт. Иногда даёт 20w, иногда 10w.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2024
Лемзяков А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное зарядное устройство. Покупал сыну для быстрой зарядки телефона самсунг. Единственное замечание- греется.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Греется так что как будто сейчас загорится при зарядке айфона 15 про Макс



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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Baseus — это надежное решение для быстрой и эффективной подзарядки вашего смартфона. Выполненное в элегантном черном цвете, оно идеально впишется в любой интерьер и станет стильным аксессуаром для вашего современного устройства. Устройство поддерживает максимальную силу выходного тока 3 А и обладает суммарной выходной мощностью 30 Вт, что обеспечивает быструю зарядку ваших гаджетов. Это особенно ценно для современных смартфонов, которые необходимы в течение всего дня. Зарядное устройство оснащено одним USB выходом и одним USB-C портом, что позволяет легко подключать различные устройства без использования дополнительных адаптеров. Функция быстрой зарядки гарантирует, что ваше устройство будет заряжено в кратчайшие сроки, экономя ваше время и обеспечивая максимальную мобильность. Baseus сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, обеспечивая удобство и надежность в использовании. Это зарядное устройство станет отличным помощником как в домашних условиях, так и в поездках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Марат Г.

Достоинства:


Комментарий:
отлчиный блок! Но заряжает чуть медленней оригинального эпловского
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное зарядное устройство - просто мечта, заряжает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Реально маленький блок, кабеля в комплекте нет - нужен тайп С - тайп С, поддерживающий быструю зарядку
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Подходит для Canon r8 которая теперь может работать от сети! Мелкая, прикольная! Я доволен
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Лидия С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в феврале 2024 года, пока устройством довольная, заряжает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Маленький и компактный адаптер, заряжает быстро. Брал для iPhone 15 pro max. Время не засекал но намного быстрее обычной оригинальной зарядки
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
С недавних пор использую только gan зарядки baseus для всех гаджетов. Крайне доволен.
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Видел комментарии что блок перестает работать быстро. У меня пока держится хорошо, заряжает быстро с родным кабелем. Пользуюсь несколько месяцев. Надеюсь на долгую работу
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, мощная и компактная зарядка. Немного греется, но при такой мощности это норм. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Гузанин А.

Достоинства:


Комментарий:
Фирма одна из моих фаворитов! Всё как всегда на высшем уровне!!! Молодцы,так держать!!!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2024
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Самый мощный! Для 15 айфона самое то! Лучшая фирма по производству зарядок и проводов к ним!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
runega

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный блок, миниатюрный, в паре с Google pixel 7 работает на все 100% Рекомендую брать, быстрая зарядка поддерживается
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
Мурад Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, заряжает без проблем. В процессе работы греется до приемлемых температур. Посторонних звуков в процессе работы не издает. Визуально и тактильно приятный блок.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2024
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая зарядка, хорошее качество, немного греется при зарядке гаджета, но это допустимо
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Приехал очень быстро, коробка маленько памятой была. Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Снял звезду так как Pixel 8 заряжается не стабильно. Может телефон сам обрубает напряжение, а может и блок так себя ведёт. Иногда даёт 20w, иногда 10w.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2024
Лемзяков А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное зарядное устройство. Покупал сыну для быстрой зарядки телефона самсунг. Единственное замечание- греется.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Греется так что как будто сейчас загорится при зарядке айфона 15 про Макс


Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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