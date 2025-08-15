Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401)
Зарядное устройство Baseus — это надежное решение для быстрой и эффективной подзарядки вашего смартфона. Выполненное в элегантном черном цвете, оно идеально впишется в любой интерьер и станет стильным аксессуаром для вашего современного устройства. Устройство поддерживает максимальную силу выходного тока 3 А и обладает суммарной выходной мощностью 30 Вт, что обеспечивает быструю зарядку ваших гаджетов. Это особенно ценно для современных смартфонов, которые необходимы в течение всего дня. Зарядное устройство оснащено одним USB выходом и одним USB-C портом, что позволяет легко подключать различные устройства без использования дополнительных адаптеров. Функция быстрой зарядки гарантирует, что ваше устройство будет заряжено в кратчайшие сроки, экономя ваше время и обеспечивая максимальную мобильность. Baseus сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, обеспечивая удобство и надежность в использовании. Это зарядное устройство станет отличным помощником как в домашних условиях, так и в поездках.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Достоинства:
Комментарий:
отлчиный блок! Но заряжает чуть медленней оригинального эпловского
Достоинства:
Комментарий:
Отличное зарядное устройство - просто мечта, заряжает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Реально маленький блок, кабеля в комплекте нет - нужен тайп С - тайп С, поддерживающий быструю зарядку
Достоинства:
Комментарий:
Подходит для Canon r8 которая теперь может работать от сети! Мелкая, прикольная! Я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в феврале 2024 года, пока устройством довольная, заряжает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Маленький и компактный адаптер, заряжает быстро. Брал для iPhone 15 pro max. Время не засекал но намного быстрее обычной оригинальной зарядки
Достоинства:
Комментарий:
С недавних пор использую только gan зарядки baseus для всех гаджетов. Крайне доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Видел комментарии что блок перестает работать быстро. У меня пока держится хорошо, заряжает быстро с родным кабелем. Пользуюсь несколько месяцев. Надеюсь на долгую работу
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, мощная и компактная зарядка. Немного греется, но при такой мощности это норм. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Фирма одна из моих фаворитов! Всё как всегда на высшем уровне!!! Молодцы,так держать!!!
Достоинства:
Комментарий:
Самый мощный! Для 15 айфона самое то! Лучшая фирма по производству зарядок и проводов к ним!
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный блок, миниатюрный, в паре с Google pixel 7 работает на все 100% Рекомендую брать, быстрая зарядка поддерживается
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, заряжает без проблем. В процессе работы греется до приемлемых температур. Посторонних звуков в процессе работы не издает. Визуально и тактильно приятный блок.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая зарядка, хорошее качество, немного греется при зарядке гаджета, но это допустимо
Достоинства:
Комментарий:
Приехал очень быстро, коробка маленько памятой была. Советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Снял звезду так как Pixel 8 заряжается не стабильно. Может телефон сам обрубает напряжение, а может и блок так себя ведёт. Иногда даёт 20w, иногда 10w.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное зарядное устройство. Покупал сыну для быстрой зарядки телефона самсунг. Единственное замечание- греется.
Достоинства:
Комментарий:
Греется так что как будто сейчас загорится при зарядке айфона 15 про Макс
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 30W Black (CCGN070401)
Достоинства:
Комментарий:
отлчиный блок! Но заряжает чуть медленней оригинального эпловского
Достоинства:
Комментарий:
Отличное зарядное устройство - просто мечта, заряжает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Реально маленький блок, кабеля в комплекте нет - нужен тайп С - тайп С, поддерживающий быструю зарядку
Достоинства:
Комментарий:
Подходит для Canon r8 которая теперь может работать от сети! Мелкая, прикольная! Я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в феврале 2024 года, пока устройством довольная, заряжает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Маленький и компактный адаптер, заряжает быстро. Брал для iPhone 15 pro max. Время не засекал но намного быстрее обычной оригинальной зарядки
Достоинства:
Комментарий:
С недавних пор использую только gan зарядки baseus для всех гаджетов. Крайне доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Видел комментарии что блок перестает работать быстро. У меня пока держится хорошо, заряжает быстро с родным кабелем. Пользуюсь несколько месяцев. Надеюсь на долгую работу
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, мощная и компактная зарядка. Немного греется, но при такой мощности это норм. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Фирма одна из моих фаворитов! Всё как всегда на высшем уровне!!! Молодцы,так держать!!!
Достоинства:
Комментарий:
Самый мощный! Для 15 айфона самое то! Лучшая фирма по производству зарядок и проводов к ним!
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный блок, миниатюрный, в паре с Google pixel 7 работает на все 100% Рекомендую брать, быстрая зарядка поддерживается
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, заряжает без проблем. В процессе работы греется до приемлемых температур. Посторонних звуков в процессе работы не издает. Визуально и тактильно приятный блок.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая зарядка, хорошее качество, немного греется при зарядке гаджета, но это допустимо
Достоинства:
Комментарий:
Приехал очень быстро, коробка маленько памятой была. Советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Снял звезду так как Pixel 8 заряжается не стабильно. Может телефон сам обрубает напряжение, а может и блок так себя ведёт. Иногда даёт 20w, иногда 10w.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное зарядное устройство. Покупал сыну для быстрой зарядки телефона самсунг. Единственное замечание- греется.
Достоинства:
Комментарий:
Греется так что как будто сейчас загорится при зарядке айфона 15 про Макс