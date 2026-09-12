Top.Mail.Ru
Комплект акустики SWAT SP-C4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект акустики SWAT SP-C4

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект акустики SWAT SP-C4 - фото 1
Комплект акустики SWAT SP-C4 - фото 2
Комплект акустики SWAT SP-C4 - фото 3
Комплект акустики SWAT SP-C4 - фото 4
Комплект акустики SWAT SP-C4 - фото 5
Комплект акустики SWAT SP-C4 - фото 6
Комплект акустики SWAT SP-C4 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Комплект акустики SWAT SP-C4 - фото 1
  • Комплект акустики SWAT SP-C4 - фото 2
  • Комплект акустики SWAT SP-C4 - фото 3
  • Комплект акустики SWAT SP-C4 - фото 4
  • Комплект акустики SWAT SP-C4 - фото 5
  • Комплект акустики SWAT SP-C4 - фото 6
  • Комплект акустики SWAT SP-C4 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656543
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SWAT
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
40х30х7
Вес, кг.
1.15

Описание товара Комплект акустики SWAT SP-C4

Эта акустика обеспечивает четкое и мощное звучание благодаря уникальной конструкции и высококачественным материалам. 2-полосная конфигурация акустики позволяет получить четкое разделение высоких и низких частот, что делает звук более балансированным и естественным. Кроме того, коаксиальное расположение динамиков обеспечивает превосходное направленное звучание, что позволяет создать объемный звук. Приобретая 2-полосную коаксиальную акустику Swat SP-C4, вы получаете высококачественное звучание и надежность в эксплуатации. Наслаждайтесь музыкой с максимальным комфортом и качеством звучания благодаря этой акустике!

Отзывы о товаре Комплект акустики SWAT SP-C4




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SWAT
Тип товара
Автоакустика
Описание
Эта акустика обеспечивает четкое и мощное звучание благодаря уникальной конструкции и высококачественным материалам. 2-полосная конфигурация акустики позволяет получить четкое разделение высоких и низких частот, что делает звук более балансированным и естественным. Кроме того, коаксиальное расположение динамиков обеспечивает превосходное направленное звучание, что позволяет создать объемный звук. Приобретая 2-полосную коаксиальную акустику Swat SP-C4, вы получаете высококачественное звучание и надежность в эксплуатации. Наслаждайтесь музыкой с максимальным комфортом и качеством звучания благодаря этой акустике!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект акустики SWAT SP-C4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...