Кабель UGREEN US289-60137 Black (60137)
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN US289-60137 Black (60137)
Идеально подходит для быстрого зарядного устройства: Кабель Ugreen micro USB поддерживает технологию быстрой зарядки, что значительно экономит время зарядки для вас. Для устройств с поддержкой QC 3.0/2.0 выходная мощность не более 18 Вт (12В/1,5А 9В/2А 5В/2А), для стандартных устройств, не поддерживающих QC 3.0/2.0, выходная мощность не более 5В/2А. Универсальная совместимость: Данный кабель совместим с большинством смартфонов и планшетов на Android и Windows, MP3-плеерами, цифровыми камерами, видеокамерами, жесткими дисками, игровыми консолями, жесткими дисками, PlayStation 4, контроллерами Xbox One и многими другими портативными устройствами с интерфейсом micro-USB. Надежная и долговечная работа: Вы можете легко и быстро вставлять разъем в гнездо для своих устройств, и он не будет болтаться или выпадать из ваших устройств. Внешняя часть кабеля с пластиковой оплеткой достаточно прочна и гибка, что делает кабели свободными от спутывания и износостойкими. Кабель рассчитан на 10000 циклов вставки/извлечений. Функционал: Кабель подходит как для зарядки, так и для передачи данных. Отличная производительность обеспечивает одновременную синхронизацию и зарядку ваших устройств со скоростью передачи до 480 Мбит/с. Он идеально подходит в качестве запасного кабеля или замены, независимо от того, находитесь ли вы дома, в офисе, в своем автомобиле. Этот кабель не только поддерживает обычную зарядку. При использовании с быстрым зарядным устройством по протоколу QC он также поддерживает быструю зарядку.
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