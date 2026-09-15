Кабель UGREEN US121-10321 Black (10321)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656436
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х5
Вес, г.
170
Описание товара Кабель UGREEN US121-10321 Black (10321)
Кабель Ugreen US121 оснащен входом и выходом USB 2.0. Штекер и гнездо дополнены позолоченным покрытием, что обеспечивает стабильное соединение. В аксессуар встроен усилитель сигнала, гарантирующий бесперебойность работы. За предотвращение помех также отвечает тройное экранирование провода. Прочная оплетка из ПВХ защищает от механических повреждений. Модель отличается высокой пропускной способностью, достигающей 480 Мбит/с. Благодаря ей доступна синхронизация данных без зависаний. При использовании изделия не требуется установка драйверов.
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Кабель Ugreen US121 оснащен входом и выходом USB 2.0. Штекер и гнездо дополнены позолоченным покрытием, что обеспечивает стабильное соединение. В аксессуар встроен усилитель сигнала, гарантирующий бесперебойность работы. За предотвращение помех также отвечает тройное экранирование провода. Прочная оплетка из ПВХ защищает от механических повреждений. Модель отличается высокой пропускной способностью, достигающей 480 Мбит/с. Благодаря ей доступна синхронизация данных без зависаний. При использовании изделия не требуется установка драйверов.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель UGREEN US121-10321 Black (10321) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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