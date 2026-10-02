Кабель GreenConnect 3.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52702)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 3.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52702)
Удлинитель USB 3.0 - это кабель формата AM / AF, необходимый для подключения USB устройств на высокой скорости в труднодоступных местах. Устройство поддерживает технологию plug & play - для использования не нужны драйверы или дополнительное по, просто подключается и работает. При производстве применяются современные технологии изготовления, благодаря чему кабель обеспечивает высокую скорость передачи данных (до 5 Гбит/с). Изоляция выполнена с добавлением специализированных присадок, делающих кабель морозостойким и устойчивым к повреждениям при низкой температуре. Двойное экранирование, включающее фольгирование и армирование, гарантированно защищает сигнал от электромагнитных помех и искажений, а проводник от внешних повреждений. Характеристики: Пропускная способность интерфейса: 5 Гбит/с. Тип разъемов кабеля: AM [штекер] / AF [гнездо]. Коннекторы: никелированные. Материал проводника: медь. Диаметр проводника питания 5V: 22 AWG. Диаметр проводника передачи данных: 28 AWG. Тип оболочки: Soft PVC. Совместимость: с USB 2.0. Экранирование: да.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитКабель UGREEN DP112 (60842) 1.4 DP M/M Round Cable Zinc Alloy Sh...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитКабель UGREEN DP101-10239 Black (10239)
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитКабель UGREEN HD135-70319 Gray (70319)
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитКардридер UGREEN CR125 (30333) USB 3.0 All-in-One Card Reader. 5...
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитКабель UGREEN US155 (20730) USB-A Male to Lightning Male Cable N...
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитКабель UGREEN DP101 (10202) DP Male to HDMI Male Cable. 2 м. чер...
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитКабель Xiaomi BHR4421GL Lightning (m) USB Type-C (m) 1м белый
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитКабель круглый UGREEN US211 (30756) Black
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитКабель Ugreen L509 Gray (35513)
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитКабель UGREEN US315 (70509) Lightning to 3.5mm Aux Cable Aluminu...
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитКабель UGREEN US121-10321 Black (10321)
-
В наличииЦена 1 170 руб. 1 500 руб.293 руб. в СплитДата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1....
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 3.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52702)