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Кабель GreenConnect 3.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52702) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель GreenConnect 3.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52702)

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Кабель GreenConnect 3.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52702) - фото 1
Кабель GreenConnect 3.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52702) - фото 2
Кабель GreenConnect 3.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52702) - фото 3
Кабель GreenConnect 3.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52702) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
  • Кабель GreenConnect 3.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52702) - фото 1
  • Кабель GreenConnect 3.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52702) - фото 2
  • Кабель GreenConnect 3.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52702) - фото 3
  • Кабель GreenConnect 3.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52702) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647762
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Длина провода
3
Разъем подключения
USB 3.0, USB 3.0
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х3
Вес, г.
140

Описание товара Кабель GreenConnect 3.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52702)

Удлинитель USB 3.0 - это кабель формата AM / AF, необходимый для подключения USB устройств на высокой скорости в труднодоступных местах. Устройство поддерживает технологию plug &amp; play - для использования не нужны драйверы или дополнительное по, просто подключается и работает. При производстве применяются современные технологии изготовления, благодаря чему кабель обеспечивает высокую скорость передачи данных (до 5 Гбит/с). Изоляция выполнена с добавлением специализированных присадок, делающих кабель морозостойким и устойчивым к повреждениям при низкой температуре. Двойное экранирование, включающее фольгирование и армирование, гарантированно защищает сигнал от электромагнитных помех и искажений, а проводник от внешних повреждений. Характеристики: Пропускная способность интерфейса: 5 Гбит/с. Тип разъемов кабеля: AM [штекер] / AF [гнездо]. Коннекторы: никелированные. Материал проводника: медь. Диаметр проводника питания 5V: 22 AWG. Диаметр проводника передачи данных: 28 AWG. Тип оболочки: Soft PVC. Совместимость: с USB 2.0. Экранирование: да.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 3.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52702)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Длина провода
3
Разъем подключения
USB 3.0, USB 3.0
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель USB 3.0 - это кабель формата AM / AF, необходимый для подключения USB устройств на высокой скорости в труднодоступных местах. Устройство поддерживает технологию plug &amp; play - для использования не нужны драйверы или дополнительное по, просто подключается и работает. При производстве применяются современные технологии изготовления, благодаря чему кабель обеспечивает высокую скорость передачи данных (до 5 Гбит/с). Изоляция выполнена с добавлением специализированных присадок, делающих кабель морозостойким и устойчивым к повреждениям при низкой температуре. Двойное экранирование, включающее фольгирование и армирование, гарантированно защищает сигнал от электромагнитных помех и искажений, а проводник от внешних повреждений. Характеристики: Пропускная способность интерфейса: 5 Гбит/с. Тип разъемов кабеля: AM [штекер] / AF [гнездо]. Коннекторы: никелированные. Материал проводника: медь. Диаметр проводника питания 5V: 22 AWG. Диаметр проводника передачи данных: 28 AWG. Тип оболочки: Soft PVC. Совместимость: с USB 2.0. Экранирование: да.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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