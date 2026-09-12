Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655235
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Описание товара Автомобильное зарядное устройство Baseus Particular Gray (CCKX-C0G)
Автомобильное зарядное устройство BASEUS Particular Digital Display придет на помощь, если вы забыли зарядить ноутбук или смартфон перед поездкой. Оба выходных разъема готовы заряжать гаджеты с повышенным напряжением 9, 12, 15 или 20 В (обратите внимание, что зарядка устройств с выходным напряжением 20 В возможна только при входном напряжении 24 В). Встроенный интеллектуальный чип автоматически определит оптимальные параметры необходимые для эффективной и безопасной зарядки. Благодаря поддержке технологий быстрой зарядки Quick Charge (QC), включая версию 4+, и Power Delivery (PD) аккумулятор совместимых моделей телефонов заряжается до 60 процентов за 30 минут. Адаптер питания не нагревается сверх нормы при зарядке двух устройств и автоматически прекращает подзарядку, когда батарея гаджета полностью заряжена. Для контроля процесса зарядки на небольшом дисплее в режиме реального времени отображаются текущее напряжение бортовой сети, выходные напряжение и сила тока.
Автомобильное зарядное устройство BASEUS Particular Digital Display придет на помощь, если вы забыли зарядить ноутбук или смартфон перед поездкой. Оба выходных разъема готовы заряжать гаджеты с повышенным напряжением 9, 12, 15 или 20 В (обратите внимание, что зарядка устройств с выходным напряжением 20 В возможна только при входном напряжении 24 В). Встроенный интеллектуальный чип автоматически определит оптимальные параметры необходимые для эффективной и безопасной зарядки. Благодаря поддержке технологий быстрой зарядки Quick Charge (QC), включая версию 4+, и Power Delivery (PD) аккумулятор совместимых моделей телефонов заряжается до 60 процентов за 30 минут. Адаптер питания не нагревается сверх нормы при зарядке двух устройств и автоматически прекращает подзарядку, когда батарея гаджета полностью заряжена. Для контроля процесса зарядки на небольшом дисплее в режиме реального времени отображаются текущее напряжение бортовой сети, выходные напряжение и сила тока.
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