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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614760
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Описание товара Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black
Быстрое зарядное устройство UGREEN 65 Вт, технологией Navitas GaN Power IC, имеет меньший размер, но большую мощность. Одновременно заряжайте 3 устройства на полной скорости и экономьте до 1 часа вашего времени с зарядным устройством UGREEN 65 Вт. Все порты поддерживают соглашение о контроле качества (быстрая зарядка). Только одно зарядное устройство удовлетворяет все ваши потребности в зарядке. Меньший нагрев и более высокая эффективность зарядки. Одним из основных факторов, влияющих на энергоэффективность, является способность рассеивания тепла. Полупроводник из нитрида галлия (GaN) третьего поколения помогает зарядному устройству выделять меньше тепла и ускоряет процесс его рассеивания. В то же время это зарядное устройство обеспечивает двойную плотность мощности и снижает ее потери на 80%, что также означает повышение энергоэффективности. Легкое и мобильное. Легко носить с собой, это зарядное устройство обеспечивает максимальную мобильность. Зарядное устройство GaN PD, все в одном. В зарядном устройстве применен новейшая технология GaN, которая позволяет силовым компонентам работать при более высоком напряжении и более частых переключениях, что повышает эффективность зарядки при еще более компактной конструкции.
Быстрое зарядное устройство UGREEN 65 Вт, технологией Navitas GaN Power IC, имеет меньший размер, но большую мощность. Одновременно заряжайте 3 устройства на полной скорости и экономьте до 1 часа вашего времени с зарядным устройством UGREEN 65 Вт. Все порты поддерживают соглашение о контроле качества (быстрая зарядка). Только одно зарядное устройство удовлетворяет все ваши потребности в зарядке. Меньший нагрев и более высокая эффективность зарядки. Одним из основных факторов, влияющих на энергоэффективность, является способность рассеивания тепла. Полупроводник из нитрида галлия (GaN) третьего поколения помогает зарядному устройству выделять меньше тепла и ускоряет процесс его рассеивания. В то же время это зарядное устройство обеспечивает двойную плотность мощности и снижает ее потери на 80%, что также означает повышение энергоэффективности. Легкое и мобильное. Легко носить с собой, это зарядное устройство обеспечивает максимальную мобильность. Зарядное устройство GaN PD, все в одном. В зарядном устройстве применен новейшая технология GaN, которая позволяет силовым компонентам работать при более высоком напряжении и более частых переключениях, что повышает эффективность зарядки при еще более компактной конструкции.
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