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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black

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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black - фото 1
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black - фото 2
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black - фото 3
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black - фото 4
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black - фото 5
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black - фото 6
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black - фото 7
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614760
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
200

Описание товара Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black

Быстрое зарядное устройство UGREEN 65 Вт, технологией Navitas GaN Power IC, имеет меньший размер, но большую мощность. Одновременно заряжайте 3 устройства на полной скорости и экономьте до 1 часа вашего времени с зарядным устройством UGREEN 65 Вт. Все порты поддерживают соглашение о контроле качества (быстрая зарядка). Только одно зарядное устройство удовлетворяет все ваши потребности в зарядке. Меньший нагрев и более высокая эффективность зарядки. Одним из основных факторов, влияющих на энергоэффективность, является способность рассеивания тепла. Полупроводник из нитрида галлия (GaN) третьего поколения помогает зарядному устройству выделять меньше тепла и ускоряет процесс его рассеивания. В то же время это зарядное устройство обеспечивает двойную плотность мощности и снижает ее потери на 80%, что также означает повышение энергоэффективности. Легкое и мобильное. Легко носить с собой, это зарядное устройство обеспечивает максимальную мобильность. Зарядное устройство GaN PD, все в одном. В зарядном устройстве применен новейшая технология GaN, которая позволяет силовым компонентам работать при более высоком напряжении и более частых переключениях, что повышает эффективность зарядки при еще более компактной конструкции.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство UGREEN CD244 (10335) Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Быстрое зарядное устройство UGREEN 65 Вт, технологией Navitas GaN Power IC, имеет меньший размер, но большую мощность. Одновременно заряжайте 3 устройства на полной скорости и экономьте до 1 часа вашего времени с зарядным устройством UGREEN 65 Вт. Все порты поддерживают соглашение о контроле качества (быстрая зарядка). Только одно зарядное устройство удовлетворяет все ваши потребности в зарядке. Меньший нагрев и более высокая эффективность зарядки. Одним из основных факторов, влияющих на энергоэффективность, является способность рассеивания тепла. Полупроводник из нитрида галлия (GaN) третьего поколения помогает зарядному устройству выделять меньше тепла и ускоряет процесс его рассеивания. В то же время это зарядное устройство обеспечивает двойную плотность мощности и снижает ее потери на 80%, что также означает повышение энергоэффективности. Легкое и мобильное. Легко носить с собой, это зарядное устройство обеспечивает максимальную мобильность. Зарядное устройство GaN PD, все в одном. В зарядном устройстве применен новейшая технология GaN, которая позволяет силовым компонентам работать при более высоком напряжении и более частых переключениях, что повышает эффективность зарядки при еще более компактной конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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