Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713955
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Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 Pro 65W CCGAN65E5 White (CCGP120202)
Зарядное устройство Baseus — это надежное и мощное решение для зарядки мобильных устройств. Выполненное в элегантном белом цвете, оно станет стильным дополнением к вашему рабочему месту или домашней обстановке. Устройство поддерживает суммарную выходную мощность 65 Вт, что позволяет быстро и эффективно заряжать несколько устройств одновременно.
Оснащенное тремя USB-выходами, это сетевое зарядное устройство предлагает универсальность и удобство, обеспечивая совместимость с широким спектром гаджетов. Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки, вы сможете сэкономить время и всегда оставаться на связи.
Бренд Baseus славится своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, поэтому вы можете быть уверены, что ваше устройство будет работать долго и надежно. Независимо от того, дома вы или в офисе, это зарядное устройство станет незаменимым помощником в повседневной жизни.
Зарядное устройство Baseus — это надежное и мощное решение для зарядки мобильных устройств. Выполненное в элегантном белом цвете, оно станет стильным дополнением к вашему рабочему месту или домашней обстановке. Устройство поддерживает суммарную выходную мощность 65 Вт, что позволяет быстро и эффективно заряжать несколько устройств одновременно.
Оснащенное тремя USB-выходами, это сетевое зарядное устройство предлагает универсальность и удобство, обеспечивая совместимость с широким спектром гаджетов. Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки, вы сможете сэкономить время и всегда оставаться на связи.
Бренд Baseus славится своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, поэтому вы можете быть уверены, что ваше устройство будет работать долго и надежно. Независимо от того, дома вы или в офисе, это зарядное устройство станет незаменимым помощником в повседневной жизни.
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN5 Pro 65W CCGAN65E5 White (CCGP120202) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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