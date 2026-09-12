Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Captain, 16 функций (NE20214)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Captain, 16 функций (NE20214)
Xiaomi NexTool Flagship Captain Multi Tool (NE20214) - прочный и надежный мультитул, подходящий как для домашнего, так и для уличного использования. Его складная конструкция очень проста и надежна, и позволяет при должной сноровке открыть большинство основных инструментов одной рукой. 4 основных функции (нож, пила, напильник и ножницы) оснащены замками безопасности, предотвращающими случайное складывание при использовании и возможные травмы. Изготовлен из из нержавеющей стали 3Cr13, и имеют подпружиненную конструкцию. По сравнению с большинством недорогих аналогов, точность обработки деталей мультитула Nextool значительно выше и достигает значения 0,04 мм. Это гарантирует идеальную подгонку деталей с отсутствием люфта и увеличивает срок службы инструмента.
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Теги товара: подарочные
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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