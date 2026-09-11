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Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey

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Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654252
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
180

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey

интерфейс подключения: USB Type A, радиоканал, дизайн: для правой руки, принцип работы: оптический светодиодный, количество клавиш: 5, разрешение оптического сенсора: 2000 dpi, особенности: бесшумное нажатие клавиш

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG35S Grey




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
интерфейс подключения: USB Type A, радиоканал, дизайн: для правой руки, принцип работы: оптический светодиодный, количество клавиш: 5, разрешение оптического сенсора: 2000 dpi, особенности: бесшумное нажатие клавиш
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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