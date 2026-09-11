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Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG)

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Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 1
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Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 12
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 13
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Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 15
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Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 2
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 3
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 4
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 5
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 6
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 7
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 8
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 9
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 10
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 11
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 12
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 13
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 14
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 15
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 16
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 17
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 18
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 19
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 20
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 21
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 22
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652961
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Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1030NG7
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Plus graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
mini HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
39.9 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х9
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Hiper WORKBOOK станет надежным помощником для учебы, офисной работы и домашних задач. Его конфигурация с процессором Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти отлично справляется с повседневной многозадачностью: работой в офисных приложениях, браузером с множеством вкладок, просмотром видео и базовой обработкой фотографий. Этот ноутбук ориентирован на пользователей, которым важна стабильная работа в офисных и образовательных программах без лишних переплат за игровые возможности.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i5 10-го поколения, который обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы с документами, таблицами и презентациями. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео, работой с веб-приложениями и легкими графическими задачами. Система уверенно держит несколько десятков вкладок в браузере и позволяет параллельно работать в нескольких приложениях без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый Full HD экран с IPS-матрицей обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами от искусственного освещения, снижая нагрузку на глаза во время продолжительных рабочих сессий. Разрешение 1920?1080 пикселей оптимально для этой диагонали и обеспечивает достаточную детализацию при работе с документами и просмотре контента.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти DDR4 предоставляют солидный запас для комфортной работы с большим количеством приложений и документов одновременно. Твердотельный накопитель объемом 512 ГБ работает на базе технологии SSD, обеспечивая быструю загрузку операционной системы и моментальный запуск программ. Такой объем позволяет хранить необходимые документы, фотографии и рабочие файлы без постоянной необходимости чистить диск.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в классическом черном цвете и имеет традиционные для рабочего ноутбука размеры. Система охлаждения справляется с повседневными нагрузками без заметного шума, что важно для использования в тихой офисной среде. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при решении офисных задач, что позволяет комфортно работать вне доступа к розетке во время совещаний или в поездках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB-разъемы для мыши и флешек, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету и работу с беспроводными аксессуарами. Предустановленная Windows делает ноутбук готовым к работе сразу после распаковки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в работе с тяжелыми графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет надежное устройство для работы с документами, почтой и интернетом, но не планирует использовать его для геймига или профессиональной обработки видео. Соотношение цены и возможностей делает его разумным выбором для офисных работников, студентов и домашнего использования в качестве основного компьютера для повседневных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1030NG7
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Plus graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
mini HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
39.9 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Hiper WORKBOOK станет надежным помощником для учебы, офисной работы и домашних задач. Его конфигурация с процессором Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти отлично справляется с повседневной многозадачностью: работой в офисных приложениях, браузером с множеством вкладок, просмотром видео и базовой обработкой фотографий. Этот ноутбук ориентирован на пользователей, которым важна стабильная работа в офисных и образовательных программах без лишних переплат за игровые возможности.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i5 10-го поколения, который обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы с документами, таблицами и презентациями. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео, работой с веб-приложениями и легкими графическими задачами. Система уверенно держит несколько десятков вкладок в браузере и позволяет параллельно работать в нескольких приложениях без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый Full HD экран с IPS-матрицей обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами от искусственного освещения, снижая нагрузку на глаза во время продолжительных рабочих сессий. Разрешение 1920?1080 пикселей оптимально для этой диагонали и обеспечивает достаточную детализацию при работе с документами и просмотре контента.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти DDR4 предоставляют солидный запас для комфортной работы с большим количеством приложений и документов одновременно. Твердотельный накопитель объемом 512 ГБ работает на базе технологии SSD, обеспечивая быструю загрузку операционной системы и моментальный запуск программ. Такой объем позволяет хранить необходимые документы, фотографии и рабочие файлы без постоянной необходимости чистить диск.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в классическом черном цвете и имеет традиционные для рабочего ноутбука размеры. Система охлаждения справляется с повседневными нагрузками без заметного шума, что важно для использования в тихой офисной среде. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при решении офисных задач, что позволяет комфортно работать вне доступа к розетке во время совещаний или в поездках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB-разъемы для мыши и флешек, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету и работу с беспроводными аксессуарами. Предустановленная Windows делает ноутбук готовым к работе сразу после распаковки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в работе с тяжелыми графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет надежное устройство для работы с документами, почтой и интернетом, но не планирует использовать его для геймига или профессиональной обработки видео. Соотношение цены и возможностей делает его разумным выбором для офисных работников, студентов и домашнего использования в качестве основного компьютера для повседневных задач.

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Отзывы


Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK black (U26-15FII5103R16S5WPG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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