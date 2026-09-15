5060149622988, Vaughan, Sarah, Sarah + 2 (Analogue) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 652501
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 5060149622988, Vaughan, Sarah, Sarah + 2 (Analogue) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Just In Time, When Sunny Gets Blue, All I Do Is Dream Of You, I Understand, Goodnight Sweetheart, Baby Wont You Please Come Home, When Lights Are Low, Key Largo, Just Squeeze Me, All Or Nothing At All, The Very Thought Of You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Just In Time, When Sunny Gets Blue, All I Do Is Dream Of You, I Understand, Goodnight Sweetheart, Baby Wont You Please Come Home, When Lights Are Low, Key Largo, Just Squeeze Me, All Or Nothing At All, The Very Thought Of You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
5060149622988, Vaughan, Sarah, Sarah + 2 (Analogue) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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