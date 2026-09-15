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Lou Reed - Transformer (Analogue) (4260019712240) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lou Reed - Transformer (Analogue) (4260019712240) виниловая пластинка

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Lou Reed - Transformer (Analogue) (4260019712240) виниловая пластинка - фото 1
Lou Reed - Transformer (Analogue) (4260019712240) виниловая пластинка - фото 2
Lou Reed - Transformer (Analogue) (4260019712240) виниловая пластинка - фото 3
Lou Reed - Transformer (Analogue) (4260019712240) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
TRANSFORMER
Жанр
Зарубежный классический рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lou Reed - Transformer (Analogue) (4260019712240) виниловая пластинка - фото 1
  • Lou Reed - Transformer (Analogue) (4260019712240) виниловая пластинка - фото 2
  • Lou Reed - Transformer (Analogue) (4260019712240) виниловая пластинка - фото 3
  • Lou Reed - Transformer (Analogue) (4260019712240) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652417
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lou Reed - Transformer (Analogue) (4260019712240) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RCA Victor
Barcode
[4260019712240]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
TRANSFORMER
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Vicious, Andys Chest, Perfect Day, Hangin Round, Walk On The Wild Side, Make Up, Satellite Of Love, Wagon Wheel, York Telephone Conversation, Im So Free, Goodnight Ladies
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lou Reed - Transformer (Analogue) (4260019712240) виниловая пластинка

Виниловые пластинки от Speakers Corner Records представляют издание высочайшего качества для ценителей зарубежного классического рока. Эти 12-дюймовые LP выполнены на черном виниле, что подчеркивает их классический стиль и безукоризненное звучание. Пластинки упакованы в конверты, сохранившие заводскую герметичность (Still Sealed, SS), что обеспечивает их идеальную сохранность как винила, так и упаковки. Произведенные в Германии, эти виниловые пластинки выделяются своим непревзойденным качеством звучания и мелодичностью, характерной для бренда Speakers Corner Records. Типичная для классического рока энергетика и глубина звучания оживут с новой силой благодаря точности и вниманию к деталям, которые проявились в процессе производства. Этот винил станет достойным пополнением коллекции любого меломана, ценящего качество, историю и чарующий звук старого доброго рока.

Отзывы о товаре Lou Reed - Transformer (Analogue) (4260019712240) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RCA Victor
Barcode
[4260019712240]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
TRANSFORMER
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Vicious, Andys Chest, Perfect Day, Hangin Round, Walk On The Wild Side, Make Up, Satellite Of Love, Wagon Wheel, York Telephone Conversation, Im So Free, Goodnight Ladies
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Виниловые пластинки от Speakers Corner Records представляют издание высочайшего качества для ценителей зарубежного классического рока. Эти 12-дюймовые LP выполнены на черном виниле, что подчеркивает их классический стиль и безукоризненное звучание. Пластинки упакованы в конверты, сохранившие заводскую герметичность (Still Sealed, SS), что обеспечивает их идеальную сохранность как винила, так и упаковки. Произведенные в Германии, эти виниловые пластинки выделяются своим непревзойденным качеством звучания и мелодичностью, характерной для бренда Speakers Corner Records. Типичная для классического рока энергетика и глубина звучания оживут с новой силой благодаря точности и вниманию к деталям, которые проявились в процессе производства. Этот винил станет достойным пополнением коллекции любого меломана, ценящего качество, историю и чарующий звук старого доброго рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lou Reed - Transformer (Analogue) (4260019712240) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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