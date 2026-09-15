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4260019715517, Mingus, Charles, Pithecanthropus Erectus (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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4260019715517, Mingus, Charles, Pithecanthropus Erectus (Analogue) виниловая пластинка

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4260019715517, Mingus, Charles, Pithecanthropus Erectus (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
4260019715517, Mingus, Charles, Pithecanthropus Erectus (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
4260019715517, Mingus, Charles, Pithecanthropus Erectus (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
4260019715517, Mingus, Charles, Pithecanthropus Erectus (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
4260019715517, Mingus, Charles, Pithecanthropus Erectus (Analogue) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 4260019715517, Mingus, Charles, Pithecanthropus Erectus (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
  • 4260019715517, Mingus, Charles, Pithecanthropus Erectus (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
  • 4260019715517, Mingus, Charles, Pithecanthropus Erectus (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
  • 4260019715517, Mingus, Charles, Pithecanthropus Erectus (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
  • 4260019715517, Mingus, Charles, Pithecanthropus Erectus (Analogue) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652363
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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4260019715517, Mingus, Charles, Pithecanthropus Erectus (Analogue) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4260019715517, Mingus, Charles, Pithecanthropus Erectus (Analogue) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pithecanthropus Erectus, A Foggy Day, Profile Of Jackie, Love Chant

Отзывы о товаре 4260019715517, Mingus, Charles, Pithecanthropus Erectus (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pithecanthropus Erectus, A Foggy Day, Profile Of Jackie, Love Chant
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4260019715517, Mingus, Charles, Pithecanthropus Erectus (Analogue) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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