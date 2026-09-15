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Ed Kelly - Ed Kelly & Friend (Analogue) (5060149623190) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ed Kelly - Ed Kelly & Friend (Analogue) (5060149623190) виниловая пластинка

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Ed Kelly - Ed Kelly &amp; Friend (Analogue) (5060149623190) виниловая пластинка - фото 1
Ed Kelly - Ed Kelly &amp; Friend (Analogue) (5060149623190) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ed Kelly & Friend
Альбом (сингл)
Ed Kelly & Friend
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ed Kelly - Ed Kelly &amp; Friend (Analogue) (5060149623190) виниловая пластинка - фото 1
  • Ed Kelly - Ed Kelly &amp; Friend (Analogue) (5060149623190) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ed Kelly - Ed Kelly & Friend (Analogue) (5060149623190) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure Records
Barcode
[5060149623190]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ed Kelly & Friend
Альбом (сингл)
Ed Kelly & Friend
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Pippin, Answer Me My Love, Youve Got To Have Freedom, Sweet Georgia Brown, Rainbow Song, born, You Send Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ed Kelly - Ed Kelly & Friend (Analogue) (5060149623190) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Pippin, Answer Me My Love, Youve Got To Have Freedom, Sweet Georgia Brown, Rainbow Song, born, You Send Me



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Ed Kelly - Ed Kelly & Friend (Analogue) (5060149623190) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure Records
Barcode
[5060149623190]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ed Kelly & Friend
Альбом (сингл)
Ed Kelly & Friend
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Pippin, Answer Me My Love, Youve Got To Have Freedom, Sweet Georgia Brown, Rainbow Song, born, You Send Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Pippin, Answer Me My Love, Youve Got To Have Freedom, Sweet Georgia Brown, Rainbow Song, born, You Send Me


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ed Kelly - Ed Kelly & Friend (Analogue) (5060149623190) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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